Arabia Saudita: Al Nassr perde, corsa al titolo si complica

(ANSA) – ROMA, 18 APR – Nella serata in cui il Real Madrid,

di cui è un grande ex, conquista l’ennesima semifinale di

Champions League, scende in campo anche Cristiano Ronaldo,

impegnato con il suo Al Nassr nella sfida del campionato saudita

contro i grandi rivali dell’Al Hilal.

Ma è andata male, visto che CR7 e compagni hanno perso per

2-0, a causa di due rigori trasformato dall’ex dell’Udinese

Odion Ighalo al 42′ pt e al 17′ st. Ronaldo, invece, è rimasto a

secco e si è anche fatto ammonire. Così ora la corsa al titolo

per l’Al Nassr si complica, visto l’Al Ittihad rimane 3 punti

avanti e ha una partita in meno. (ANSA).



