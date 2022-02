Arabia Saudita primo match donne; Pelè, ‘tifo per voi’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 21 FEB – Non poteva cominciare nel migliore

dei modi l’avventura della nazionale femminile di calcio

dell’Arabia Saudita: nella sua prima storica partita, appena un

mese dopo la creazione del team, le saudite hanno battuto in

amichevole le Seychelles per 2-0 in una gara disputata a Malé,

capitale delle Maldive.

E a ‘consacrare’ l’esordio delle ragazze saudite è arrivata la ‘benedizione’ del re del calcio, O Rei Pelé, tramite Instagram.

“Mi voglio congratulare con la federazione dell’Arabia Saudita e

con la sua nazionale di calcio femminile – il post del tre volte

campione del mondo – . Io, dal Brasile, starò sempre tifando per

voi. Oggi è un giorno storico, non soltanto per voi, ma per

tutti quelli che amano il calcio”. (ANSA).



