Arachide 100% italiana, nasce filiera con primo raccolto

(ANSA) – SAN LAZZARO DI SAVENA, 10 SET – Rinasce dopo 50 anni

la filiera dell’arachide 100% italiana: al via il primo raccolto

nato da una collaborazione tra la Società italiana sementi (Sis)

del gruppo agroindustriale Bf, Noberasco e Coldiretti.

L’annuncio oggi in una conferenza cui hanno partecipato fra gli

altri anche Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, e

l’assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi.

La domanda di arachidi sul mercato italiano è oggi quasi

interamente coperta da prodotto straniero, importato

generalmente da Israele, Egitto e Stati Uniti d’America, e in

questo contesto una filiera dell’arachide nazionale, spiegano i

promotori, presenta “un enorme potenziale di sviluppo e vedrà

nei prossimi anni tutto il comparto impegnato a riattivare tutti

gli aspetti agricoli e industriali necessari a rispondere ad una

richiesta dei consumatori che si preannuncia di grande valore e

che potrebbe portare alla coltivazione di oltre trentamila

ettari sul territorio”.

“Il primo raccolto di arachidi 100% tricolori dal seme allo

scaffale dimostra la grande capacità di innovazione

dell’agroalimentare Made in Italy e risponde alla domanda di

quell’82% di italiani che cercano sugli scaffali prodotti

nazionali per sostenere l’economia e l’occupazione del Paese”,

ha sottolineato Prandini, nel ricordare che “il consumo di

frutta secca da parte degli italiani è raddoppiato negli ultimi

dieci anni raggiungendo i tre chili a testa”.

Più piccola, più scura e con gusto particolare rispetto alle

tipologie convenzionali, il seme dell’arachide italiana viene

depositato in campo nel mese di aprile. La raccolta avviene

verso la metà-fine di settembre. La coltura necessita di terreni

torbosi, di temperature elevate e di molte ore di luce. (ANSA).



—

