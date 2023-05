Aramburu, i giovani stanno tornando a essere reattivi

Condividi l'articolo

(dell’inviata Mauretta Capuano) (ANSA) – TORINO, 21 MAG – Torna alle atmosfere di Patria,

grande successo di pubblico e di critica con cui tra l’altro ha

vinto il Premio Strega Europeo nel 2018, Fernando Arumburu nel

suo nuovo romanzo Figli della favola (Guanda) applauditissimo al

Salone del LIbro di Torino 2023 che si chiude domani.

“È stata una necessità, sono nato nei Paesi Baschi, sono stato

testimone di tante tragedie e così ogni tanto c’è un richiamo di

questo tema della violenza nella mia terra, qualcosa mi dice

che ho l’obbligo di dare il mio punto di vista nella

letteratura. Questo non vuol dire che io voglia sempre scrivere

su questo argomento, mi piacciono anche altri temi. Patria è

uscito in Spagna già sei o sette anni fa, è passato un tempo

sufficiente per tornare sull’Eta da un altro punto di vista”

dice all’ANSA Aramburu.

Due giovani baschi, Asier e Joseba, lasciano tutto per entrare

nell’Eta. Hanno vent’anni, si addestrano in una fattoria di

allevatori di galline in Francia e quando sono pronti

all’azione, l’Eta si scioglie, annuncia la fine della lotta

armata. Comincia così un viaggio drammatico e comico verso la

fondazione di una nuova organizzazione di cui sono gli unici

membri.

“La particolarità di questi due personaggi è che arrivano in

ritardo perché l’Eta ha deciso di smettere la lotta armata, ma

loro vogliono a tutti i costi creare una organizzazione con

quello scopo. Peccato che non hanno armi, non hanno nessun tipo

di esperienza, non hanno soldi, non hanno nessun appoggio

sociale e quindi è facile intuire come va a finire. Questa

avventura non può che fallire, essere grottesca e i personaggi

ridicoli” spiega lo scrittore.

Asier e Joseba vivono insomma una transizione, senza

rendersene conto.

“Oggi ci sono tanti giovani che continuano a credere nel

progetto di indipendenza ma sono completamente contrari alla

violenza. I personaggi del libro non si rendono conto che è

arrivata questa nuova realtà e comunque hanno un desiderio di

fare le cose che non combacia con il momento che vivono e questo

crea una grande contraddizione. Questi due personaggi fanno

perfino un po’ di tenerezza, di pena” sottolinea Aramburu che è

di San Sebastian, dove è nato nel 1959. Fin dalle prime pagine di Figli della favola si trova un grande

senso dell’umorismo. “Ma non lo ho creato solo io che sono

l’autore. Diciamo che nella organizzazione dell’Eta ci sono

tanti episodi ridicoli, grotteschi. Se uno si informa bene e

osserva attentamente la storia dell’Eta lo vede. Comunque ho una

grande speranza, penso che il potere può essere delegittimato

grazie all’humor” racconta. “Rendere ridicolo l’aggressore

attraverso l’humor è una cosa molto positiva perché a nessun

piace essere visto pubblicamente in questo modo. L’humor ha un

grandissimo potere, ma deve essere fatto contro l’aggressore,

mai contro le vittime perché potrebbe creare un ulteriore danno

morale”.

Ma cosa pensa dei giovani di oggi? “E’ una tradizione quella

di criticare sempre i giovani. Io non credo che oggi abbiano un

atteggiamento passivo o di indifferenza. In Europa abbiamo avuto

decenni di abbondanza economica, pace e quindi non c’è stata un’

urgenza sociale e questo forse ha creato disinteresse nei

confronti della politica. Oggi viviamo un momento diverso,

cominciano a esserci problemi importanti come il cambiamento

climatico e vedo che i giovani si interessano, reagiscono”.

Diciamo, sottolinea Aramburu, “che l’umanità reagisce quando ha

un problema. Da vent’anni a questa parte possiamo dire che

questo è il momento in cui i giovani cominciano a interessarsi

di nuovo e di più ai problemi politici e mi ha fatto molto

piacere vedere la coda per entrare al Salone piena di

giovani”.La pandemia entrerà nei suoi prossimi libri? “Non

scrivo per argomenti ma può darsi che ne scriverò perché è un

momento che ho vissuto. Non scrivo mai romanzi storici, mi

piace scrivere dei tempi che ho vissuto, ma per ora la pandemia

non è in programma” dice. (ANSA).



