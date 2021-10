Arbitri: doppio tesseramento, il primo corso all’epilogo

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 24 OTT – La grande sfida lanciata dal

presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Alfredo

Trentalange, sta per tagliare il primo, fondamentale traguardo.

Domani, nella Sezione Aia di Carrara, si chiuderà il corso per

arbitri iniziato a fine agosto. Tiziano Reni, presidente del

Comitato regionale arbitri, e Francesco Gnarra, responsabile del

corso arbitri, esamineranno i 12 candidati: la particolarita’ è

che tra questi ci saranno anche quattro calciatori tesserati in

club del comprensorio. Il primo passo del progetto ‘doppio

tesseramento’, che è uno dei cavalli di battaglia del nuovo

corso arbitrale. Francesco Cecchini, presidente della Sezione

Aia di Carrara, ospiterà questo momento importante. Il primo,

che si preannuncia di una lunga serie, in Italia. (ANSA).



