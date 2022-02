Condividi l'articolo

E’ Doveri di Roma l’arbitro designato per Napoli-Inter, big match della 25/a giornata di Serie, in programma sabato alle 18 al ‘Maradona’. Lo ha reso noto l’Aia. A Bergamo per Atalanta-Juventus ci sarà Mariani mentre per Milan-Sampdoria è stato designato Chiffi. Sassuolo-Roma sarà invece diretta da Guida.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte