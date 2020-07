Arbitri: Nicchi incontra settore tecnico e designatori

(ANSA) – ROMA, 30 LUG – Si è svolto oggi a Coverciano il

tradizionale incontro tra la presidenza dell’Associazione

Italiana Arbitri, il settore ed i designatori degli organi

tecnici nazionali. Alla riunione – alla quale era presente anche

il presidente della commissione Arbitri della FIFA Pierluigi

Collina – hanno preso parte il presidente dell’AIA Marcello

Nicchi, il vicepresidente Narciso Pisacreta, il nuovo

responsabile del settore tecnico Matteo Trefoloni, i

responsabili delle commissioni nazionali Nicola Rizzoli (CAN A),

Emidio Morganti (CAN B), Antonio Damato (CAN C), Andrea

Gervasoni (CAN D), Dino Tommasi (CAI), Angelo Montesardi (CAN 5)

e Marcello Caruso (CAN BS), ed i responsabili dei vari moduli

del settore tecnico. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte