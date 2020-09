Arcuri si sente Napoleone

[embedded content]

00:00 Per Giannini, Berlusconi (a proposito, in bocca la lupo per la guarigione) ora è De Gaulle…

03:00 Gigantesca intervista sul Corriere della Sera a Remuzzi che dice di smetterla di fare tutti questi tamponi. Negazionista anche lui?

04:50 Rivoluzione nei media italiani, Europa di fatto cancella la legge Gasparri. La storia Vivendi-Mediaset…

07:40 Carlo Cottarelli ci spiega su Repubblica ci spiega perché voterà No al referendum sul taglio dei parlamentari.

08:25 Il Fatto ignora ancora una volta il caos tra i grillini.

08:40 Libero titola sul nuovo partito di Conte…

09:30 L’ingegner De Benedetti avrebbe fatto un accordo con Cairo, racconta Il Fatto Quotidiano.

11:15 L’intervista del ministro Patuanelli sulla Stampa che dice di ridurre le tasse sugli utili reinvestiti…

12:05 Il Messaggero dice che il nord ruba i soldi al sud…

13:00 Merlo intervista Domenico Arcuri sul Venerdì: senza parole!



