Arera:bollette ‘pazze’,recuperati nel 2019 oltre 10 mln

Nel 2019 con le controversie risolte dal Servizio Conciliazione dell’Arera i clienti e gli utenti finali hanno ottenuto o risparmiato oltre 10,4 milioni di euro dal contenzioso con gli operatori di luce, gas e acqua, (ad esempio per bollette ‘pazze’, ndr) con un tempo medio di chiusura della procedura di 55 giorni. Lo comunica la stessa Autorità che ha anticipato a Parlamento e Governo i contenuti della Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta che sarà puBblicata lunedi’.

Nel 2019, il Servizio Conciliazione di Arera, l’Autorità di regolazione per l’Energia Reti e Ambiente, al netto delle procedure rinunciate, ha fatto registrare un tasso di accordo su procedure concluse pari al 69%, in aumento di 3 punti percentuali rispetto al 2018.



