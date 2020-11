Argentina: Maradona verrà operato al cervello

(ANSA) – BUENOS AIRES, 03 NOV – Diego Maradona verrà operato

al cervello nelle prossime ore, dopo che i controlli a cui è

stato sottoposto nella clinica Ipensa di La Plata in cui è

ricoverato hanno accertato la presenza di un ematoma subdurale.

Sarebbe, hanno precisato dal’entourage della famiglia dell’ex

fuoriclasse, è conseguenza di un trauma cranico. “Potrebbe

averlo avuto un mese fa come cinque anni fa”, è stato il

commento.

Maradona dovrebbe essere operato in una struttura ospedaliera

privata, il Fleni, situata a Olivos, nella provincia di Buenos

Aires. Intanto gruppi di tifosi con striscioni raffiguranti

l’immagine di Diego stazionano nei pressi dell clinica Ipensa.

(ANSA).



