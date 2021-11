Argentina: Messi disponibile per sfida a Uruguay

Condividi l'articolo









(ANSA) – BUENOS AIRES, 10 NOV – Lionel Messi ha regolarmente

preso parte all’ultimo allenamento della nazionale argentina e

sarà disponibile per l’incontro di venerdì contro l’Uruguay. La

notizia filtra da persone molto vicine al ct dell’Albiceleste

Lionel Scaloni, al quale la Pulce ha detto che non ha più

fastidio al ginocchio sinistro e all’ischio tibiale della stessa

gamba. A causa di questi problemi, Messi aveva dovuto saltare la

partita di Champions del Psg contro il Lipsia e poi quella di

Ligue 1 a Bordeaux. La sua partenza per l’Argentina aveva poi

fortemente irritato la dirigenza parigina. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte