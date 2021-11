Aritmia Cardiaca, Aguero fermo minimo per 3 mesi

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 01 NOV – Sergio ‘Kun’ Aguero dovrà stare

fermo “minimo per tre mesi” a causa dell’aritmia cardiaca

rilevata durante la partita di campionato contro l’Alaves e che

lo ha costretto al ricovero in ospedale. Lo fa sapere il

Barcellona con un comunicato dopo gli esami del caso “a livello

diagnostico e terapeutico” a cui l’attaccante argentino è stato

sottoposto. “Kun Aguero – è scritto nella nota del club – è

stato sottoposto ad un procedimento diagnostico e terapeutico a

cura del dottor Josep Brugaga. Sarà indisponibile e durante i

prossimi tre mesi si valuterà l’effettività del trattamento per

determinare il processo del suo recupero”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte