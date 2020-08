Armati assaltano gioielleria nel Bolognese

(ANSA) – BOLOGNA, 22 AGO – Sono entrati nel negozio con il

volto coperto da passamontagna e armati di manganelli e piedi di

porco, con i quali hanno mandato in frantumi alcune vetrine dove

erano esposti vari preziosi, che hanno arraffato. E’ l’assalto

compiuto verso le 12.30 alla gioielleria Stroili Oro nel centro

commerciale Le Piazze di Castel Maggiore, nel Bolognese.

Le commesse che erano all’interno, terrorizzate, si sono

nascoste e non hanno riportato lesioni. A quanto risulta, i

banditi erano in tutto tre, in apparenza italiani, e dopo il ‘colpo’ si sono allontanati con un bottino ancora imprecisato,

inseguiti dalle guardie della vigilanza privata e poi dai

Carabinieri, che hanno avviato le indagini.

L’auto usata per la fuga, una Fiat 500 L risultata rubata, è

stata ritrovata dagli stessi militari della Compagnia Borgo

Panigale poco lontano dal centro commerciale. Al vaglio ci sono

anche i filmati della videosorveglianza della struttura. (ANSA).



