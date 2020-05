Arpae, Adriatico trasparente e in forma

(ANSA) – BOLOGNA, 22 MAG – Mare Adriatico trasparente e “in gran forma” in Emilia-Romagna, con quasi il 92% delle sue acque di balneazione definite “eccellenti”, oltre la media italiana (90%) ed europea (85%). Una buona premessa in vista della riapertura del turismo balneare a partire dal weekend. È quanto evidenziato dall’analisi effettuata dalla struttura operativa Daphne di Arpae, l’agenzia regionale per l’ambiente.

Dai rilievi su parametri chimico-fisici delle acque eseguiti martedì scorso dal battello oceanografico di Daphne sono emersi trasparenza delle acque fino a nove metri dalla superficie, poca clorofilla e ottima ossigenazione in superficie e sui fondali.

L’Adriatico si conferma anche patrimonio di biodiversità: diversi filmati e fotografie dei giorni scorsi al largo delle coste mostrano delfini, tonni e altre specie marine che nuotano indisturbate.



