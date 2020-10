Arrampicata: a Roma il campionato tricolore Boulder

(ANSA) – ROMA, 15 OTT – Dopo aver assegnato i titoli

tricolori nelle specialità Lead e Speed, l’arrampicata sportiva

vedrà nel prossimo fine settimana sfidarsi a Roma 90 atleti, di

cui 43 donne, per conquistare il campionato italiano Boulder.

L’arrampicata è disciplina olimpica e sono tre gli azzurri che

andranno a Tokyo nel 2021, tutti presenti all’ appuntamento del

17-18 ottobre nella capitale.

La manifestazione avrà luogo al Forum Sport Center e si

disputerà senza pubblico e in doppia piena sicurezza. Al

materasso paracadute, che tutela l’incolumità dei partecipanti,

si aggiungeranno le precauzioni antiCovid, previste nel

protocollo adottato dalla Federazione arrampicata sportiva

(Fasi). Fra i presenti a Roma, non mancheranno i campioni 2019

Camilla Moroni e Michael Piccolruaz, uno dei tre qualificati ai

Giochi insieme a Laura Rogora e Ludovico Fossali. “Sono felice

che si possa celebrare l’appuntamento più importante nella

capitale – ha detto il presidente Fasi, Davide Battistella -.

Grazie al protocollo federale, i nostri migliori atleti si

potranno confrontare davanti alle massime autorità sportive.

Insieme alla qualifica olimpica, un grande passo in avanti per

questa bellissima disciplina”. (ANSA).



—

