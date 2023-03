Arrampicata: Coppa Italia Boulder,a Modena oro a Vidi e Matuella

Condividi l'articolo

(ANSA) – MODENA, 26 MAR – Sui volumi dei muri della Rock’n

Fire di Modena, Pietro Vidi e Francesca Matuella si confermano i

climbers italiani più in forma sulle pareti del Boulder. I due

compagni di squadra dell’Arco Climbing bissano infatti il

successo in tandem anche nella terza tappa di Coppa Italia, dopo

aver vinto insieme due settimane fa alla Vertikale di

Bressanone. I due, oltre a spingere ancora una volta la loro

società sul gradino più alto del podio, balzano così in testa

alla graduatoria assoluta di Coppa Italia, in attesa della

ultima prova, il 23 e 24 settembre alla Orobia di Bergamo.

Talento da vendere e argento incredibile per Nicolò

Sartiranana, l’arrampiccatore del Climbers Triuggio che con un

super flash all’ultimo blocco, e tre zone raggiunte (l’unico tra

i finalisti) nei blocchi 1,2,3 ha conquistato oggi un ottimo

argento. Tanta concentrazione ed energia quella sprigionata in

gara anche da Davide Colombo, bronzo.

“Non volevo partecipare oggi per un piccolo infortunio – dice

Vidi a fine gara – Sono sorpreso per questa vittoria. Bello

l’ultimo blocco sia dal punto di vista fisico che della lettura.

Nei primi due blocchi non avevo molta testa. Poi ho avuto più

focus sulla gara”.

La 16enne Francesca Matuella continua a vincere e convincere

ancora sulle pareti emiliane. Nonostante la giovanissima

trentina sia stata l’unica delle sei finaliste a raggiungere tre

top (il quarto però sulla sirena dei 4 minuti annullato dai

giudici) la sua medaglia d’oro arriva solo grazie al minor

numeri di tentativi su zone e top raggiunti. Raggiante la

vincitrice: “anche oggi una vittoria davvero inaspettata, specie dopo delle qualifiche molto dure. Poi dopo il primo blocco di

finale molto duro non pensavo più di farcela. Occorre avere

sempre la mente aperta pronta a reagire e tanta forza mentale

più che quella fisica. Il mio sogno più grande sono i Mondiali

giovanili, a metà di agosto in Corea”. Irina Daziano della In e

Out Chiusa di Pesio e Giulia Medici della Sport Promotion sono

rispettivamente seconda e terza, quest’ultima con una super

rimonta. (ANSA).



