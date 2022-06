Arrampicata sportiva: Coppa Europa; Rebora ora Lead ad Arco

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 05 GIU – Ad Arco di Trento l’arrampicata

sportiva italiana conquista un altro podio: in Coppa Europa

Lead, Laura Rogora si prende l’oro, che segue i due bronzi

arrivati ieri nella Speed, ottenuti dai velocisti Giulia Randi e

Ludovico Fossali. “Sono davvero felice, vincere davanti a tanta

gente che faceva il tifo – ha commentato la 21enne romana delle

Fiamme Oro -. E’ il mio primo successo stagionale. Dopo l’onda

avevo pochissimo tempo per arrivare al top. Non ce l’ho fatto ma

contava vincere per l’Italia. Finalmente!”.

A lei i complimenti delle altre climbers, a cominciare dalle

due compagne di podio, la slovena Vita Lukan d’argento e la

bulgara Aleksandra Totkova, bronzo. Quinto posto per gli altri

due azzurri in finale Lead: Claudia Ghisolfi, e Giovanni Placci.

Sul podio maschile gli sloveni Milan Preskar, oro, e Luka

Potocar, bronzo, divisi dallo svizzero Jonas Utelli.

A premiare i migliori climber nella Lead, è stato il

presidente della Federazione arrampicata sportiva (Fasi), Davide

Battistella, salutando i 128 atleti presenti nel week end al

Centro Tecnico Federale di Arco e dando appuntamento a

Bressanone (Bolzano), dove si terrà dal 10 al 12 giugno prossimi

la Coppa del Mondo nella specialità Boulder. “Bellissima

vittoria di Laura. Stiamo investendo in questo impianto per far

crescere il movimento. Il cammino verso l’Olimpiade di Parigi è

già iniziato e sappiamo come affrontarlo: ce lo insegna il

nostro sport, presa dopo presa, in piena sicurezza”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte