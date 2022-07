Arrestato in Iran il regista dissidente Jafar Panahi

Condividi l'articolo

Il cineasta dissidente iraniano Jafar Panahi è stato arrestato in Iran. Lo riferiscono i media.

Panahi ha vinto, tra le altre cose, il Leone d’Oro al Festival di Venezia.

“Jafar Panahi è stato arrestato oggi dopo essersi recato alla procura di Teheran per avere aggiornamenti sul caso di un altro regista, Mohammad Rasoulof”, ha riferito l’agenzia di stampa iraniana Mehr. Rasoulof era stato arrestato venerdì, secondo quanto aveva riferito l’agenzia Irna.

