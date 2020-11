Arresto Genovese: altre ragazze vogliono parlare

(ANSA) – MILANO, 11 NOV – Ci sono già alcune ragazze che

stanno ‘bussando’ alla porta di inquirenti e investigatori per

raccontare le loro storie di ospiti dei festini organizzati da

Alberto Genovese, l’imprenditore delle start up in cella da

venerdì scorso con l’accusa di aver stuprato, dopo averla

stordita con un mix di droghe, una 18enne nel suo attico di

Milano. Da quanto si è saputo, oltre a essere già stati sentiti

gli invitati del party al centro dell’inchiesta, altre giovani

si stanno facendo avanti per parlare. La Procura intende inoltre

accendere un faro sull’agenzia di modelle di cui Genovese

detiene una quota. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte