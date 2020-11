Arresto Genovese: difesa, quadro diverso

(ANSA) – MILANO, 19 NOV – “Ci sono sfumature da

arricchire e approfondire e cercheremo, nei limiti del

possibile, di farlo con i magistrati”. Lo ha spiegato l’avvocato

Davide Ferrari, uno dei difensori di Alberto Genovese,

l’imprenditore in cella con l’accusa di avere stuprato, dopo

averla stordita con un mix di droghe, una 18enne ospite di una

festa a casa sua a Milano.

Per il legale, che sta per incontrare in carcere il suo

assistito, interrogato ieri a Palazzo di Giustizia, dagli atti

finora consultati “emerge un quadro un po’ diverso da quello

tracciato dalla procura e non così definito come finora

ricostruito”. (ANSA).



—

