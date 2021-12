Arriva esercito a punti tampone di Lodi e Codogno

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 28 DIC – Dopo la comunicazione all’ANSA di

ieri sera da parte del direttore del Parco tecnologico Padano

Andrea Dilemma che spiegava l’ormai urgente bisogno di avere

l’esercito in aiuto ai punti tampone di Lodi e Codogno, stasera

è arrivata la conferma del fatto che l’esercito arriverà già

nelle prossime ore, domani o dopodomani. In particolare, si

prevede l’arrivo di due squadre, come ha anticipato il

colonnello Fabio Zullino, comandante del Centro ospedaliero

militare di Milano, di 7 militari ciascuna: una per Lodi e

l’altra per Codogno. Allestiranno strutture mobili e aiuteranno

anche nella gestione degli arrivi ai punti tampone. (ANSA).



