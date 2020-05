Arriva Playlist, progetto originale antologie sulle stagioni

Arriva ‘PlayList’, antologia di grandi autori a cura della scuola Holden, con 4 uscite l’anno, un numero per ogni stagione, pubblicate da Feltrinelli con un progetto grafico originale e nella copertina richiami vintage a una musicassetta.

Proprio come in una selezione musicale, PlayList è composta da testi “che iniziano e finiscono”, non brani, ma storie da leggere d’un fiato con autori capaci di spalancare paesaggi inediti e indimenticabili su ogni stagione.

Si comincia dalla primavera con ‘Playlist Spring’, dodici racconti per cantare una stagione, in libreria dal 14 maggio, con autori come George Saunders, Etgar Keret, Maurizio Maggiani, Luigi Malerba, Bob Dylan e Dorothy Parker.

Il secondo volume, ‘Playlist Summer’, uscirà a giugno.

