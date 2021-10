Arriva su Canale 5 la serie evento ‘Sissi’

Condividi l'articolo









Mediaset si è aggiudicata i diritti della nuova serie-evento “Sissi” che ripercorre la vita della duchessa Elisabetta di Baviera fino al titolo di Imperatrice d’Austria.

Attesa in tutta Europa, la serie prodotta dalla tv tedesca RTL con Beta Film verrà presentata in anteprima mondiale a Canneseries lunedì 11 ottobre. Composta da sei episodi di un’ora, l’opera (titolo originale ‘Sisi’) è incentrata sulla figura dell’Imperatrice Elisabetta, resa indimenticabile dai film con Romy Schneider, che in questa riedizione è interpretata dall’emergente attrice svizzero-americana Dominique Devenport affiancata dal tedesco Jannik Schumann nel ruolo dell’Imperatore Franz. ‘Sissi’ sarà trasmessa prossimamente su Canale 5 in esclusiva assoluta. (ANSA).



