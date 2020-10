Arsenal ai quarti Coppa di Lega, elimina il Liverpool

L’Arsenal si qualifica ai quarti di finale della Coppa di Lega inglese eliminando il Liverpool ai calci di rigore. La partita, giocata tre giorni dopo quella di campionato che aveva visto i Reds imporsi per 3-1, si è conclusa sullo 0-0 rendendo necessari i calci di rigore. Dal dischetto per l’Arsenal ha sbagliato solo l’egiziano Elneny, errore che hanno commesso in seguito Origi e Wilson per il Liverpool, battuto così 5-4.

Negli altri due incontri odierni, due squadre di seconda divisione hanno eliminato due formazioni di premier League: lo Stoke City ha escluso l’Aston Villa imponendosi per 1-0 in trasferta mentre la squadra londinese del Brentford ha battuto 3-0 il Fulham. (ANSA).



