Arsenal ko, Liverpool in finale coppa di Lega

Condividi l'articolo

Il Liverpool ha battuto 2-0 l’Arsenal a Londra nel ritorno della semifinale di coppa di Lega inglese e, dopo lo 0-0 dell’andata ad Anfield Road, si è qualificato per la finale del 27 febbraio, quando affronterà il Chelsea. A decidere l’incontro una doppietta di Diogo Jota, andato a segno al 19′ del primo tempo e al 32′ della ripresa, dando un nuovo dispiacere ai tifosi dei Gunners, che peraltro hanno più volte sfiorato almeno il pareggio prima che il raddoppio del portoghese indirizzasse il destino della sfida.

Con otto trofei della ‘Carabao Cup’ in bacheca come il Manchester City, eliminato negli ottavi di finale, il Liverpool potrebbe diventare la squadra più vincente nel torneo e regalare a Juergen Klopp il primo successo in una coppa inglese dal suo arrivo, nel 2015.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte