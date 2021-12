Arte: al via restauro scultura Antonio Rossellino a Ferrara

Condividi l'articolo

(ANSA) – FERRARA, 06 DIC – Un nuovo importante restauro sta

per essere avviato a Ferrara: quello della Madonna col Bambino,

opera del 1461 dell’artista fiorentino Antonio Rossellino, che

rappresenta una delle più affascinanti sculture del Rinascimento

custodite in città. L’opera, originariamente esposta nella

chiesa di San Domenico, è in deposito dal 2014 – dopo il

terremoto di due anni prima – al Museo della Cattedrale. Le operazioni prenderanno avvio in gennaio e saranno

raccontate sui canali social dei Musei di Arte Antica, cui

quello della Cattedrale fa idealmente parte. Il finanziamento si

deve a quattro associazioni ferraresi e si inserisce nel quadro

della convenzione triennale stipulata con il Comune di Ferrara e

rivolta a finanziare interventi di restauro e recupero di opere

custodite nei musei comunali. La scultura era il fulcro del monumento sepolcrale di

Francesco Sacrati, figura di spicco della Ferrara Estense, un

tempo ubicato nella cappella della storica famiglia in San

Domenico. Con il rifacimento settecentesco del tempio, il

sepolcro fu smembrato e le sculture che lo ornavano disperse. La

Madonna è rimasta per secoli nella sua sede d’origine,

invisibile agli occhi dei più poiché celata dietro l’altare

maggiore, mentre alcuni frammenti sono entrati nel frattempo

nelle collezioni del Museo della Cattedrale. (ANSA).



