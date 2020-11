Arte: il Ritratto di Signora di Klimt diventa un giallo

(ANSA) – PIACENZA, 06 NOV – Il Ritratto di Signora di Klimt

diventa un libro giallo. Esce il prossimo 28 novembre in edicola

con il quotidiano Libertá e nel bookshop della Galleria d’arte

moderna Ricci Oddi il libro ‘Giallo Klimt’, scritto dal

capocronista del quotidiano di Piacenza e corrispondente

dell’ANSA, Giorgio Lambri.

Quasi 150 pagine che scavano nei misteri del Ritratto di

Signora, a cominciare dalla doppia stesura del dipinto

(inizialmente ‘Ritratto di ragazza con cappello’, trasformato

dall’artista un anno prima della morte), fino all’acquisto della

tela da parte di Giuseppe Ricci Oddi, alla scoperta (effettuata

nel 1996 da una studentessa) della sua doppia identità. Passando

per il rocambolesco furto del 1997 e per l’altrettanto

avventuroso ritrovamento in un muro esterno della pinacoteca nel

dicembre 2019.

Un minuzioso lavoro di ricerca svolto dall’autore con piglio

da giornalista-detective per un libro corredato da decine di

foto dell’archivio storico del quotidiano Libertà. L’uscita del

libro avverrà il 28 novembre, giorno in cui è previsto il

ritorno ufficiale del capolavoro – dopo 24 anni – alla Galleria

Ricci Oddi. (ANSA).



