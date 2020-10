Arte: nuovo allestimento per ‘La Scapiliata’ di Leonardo

(ANSA) – PARMA, 08 OTT – La ‘Scapiliata’ ha trovato un nuova

collocazione all’interno del percorso della Nuova Pilotta a

Parma. La tavola di Leonardo, recentemente impreziosita da una

cornice d’epoca, emerge da una superficie metallica grigia e su

una parete in marmorino anch’esso grigio, a creare un perfetto

contrasto cromatico con l’oro e il bruno che connotano il

dipinto e la cornice. È collocata all’interno di un climabox

appositamente progettato, che ripara il capolavoro di Leonardo

dal pericolo di intromissione e lo preserva anche dalle polveri

e da eccessi di luminosità e umidità.

È un nuovo e importante passo avanti per il progetto messo in

atto dal direttore Simone Verde per modellare una nuova Pilotta, “un grande museo di valore e impronta internazionali –

sottolinea – che, valorizzando il proprio grande passato, tracci

il futuro”. Il capolavoro di Leonardo era già stato protagonista

di una mostra lo scorso anno nel Complesso della Pilotta. Dal

temporaneo della mostra, quindi, al definitivo posizionamento

della ‘Scapiliata’ all’interno del percorso museale rimodellato

per la Nuova Pilotta. (ANSA).



