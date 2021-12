Arte pubblica, Yanxi Zhou e Yuan Zhang vincono Premio Daolio

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 13 DIC – Yanxi Zhou per l’opera ‘Soffione’

e Yuan Zhang per l’opera ‘Erbaccia, folle e città’ sono i

vincitori delle ultime due edizioni di ‘Plutôt la vie… plutôt

la ville. Premio Roberto Daolio per l’arte pubblica’: verranno

premiati mercoledì 15 dicembre alle 16 nell’Aula Magna

dell’Accademia di Belle Arti di Bologna e in quell’occasione

sarà presentato il nuovo bando per l’ottava edizione, aperto

alla partecipazione di studentesse e studenti dell’Accademia

regolarmente iscritti o diplomati negli ultimi tre anni.

L’evento vedrà la partecipazione di Jorge Orta, artista

argentino che con la moglie Lucy ha fondato nel 1992 a Parigi lo

Studio Lucy + Jorge Orta, ora a Les Moulins, con un grande

progetto di uno spazio collettivo per la ricerca artistica

nell’ex valle della cartiera francese. Nella sua lectio su ‘Arte

e pratiche collaborative’ racconterà l’esperienza artistica del

duo che, utilizzando diversi media tra cui disegno, scultura e

performance, pone questioni sulla sostenibilità ambientale, sul

senso di comunità, sui diritti fondamentali dell’uomo ed è

basata sulla dimensione relazionale e partecipativa.

Il Premio Roberto Daolio è stato istituito nel 2014, a un

anno dalla scomparsa del critico e curatore d’arte cui è

dedicato, per iniziativa della famiglia, che ha trovato il

sostegno del network Little Constellation della Repubblica di

San Marino e dell’Accademia di Belle Arti di Bologna. Il

riconoscimento intende essere “uno stimolo a sviluppare la

ricerca e la pratica artistica contemporanea nel contesto

pubblico ed esplorare le potenzialità dell’arte pubblica nel suo

più ampio agire sociale, politico, estetico e teorico”. (ANSA).



