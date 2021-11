Arte: visite guidate a dipinto murale restaurato a Bologna

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 03 NOV – La basilica di San Martino a Bologna apre eccezionalmente al pubblico sabato 6, 20 e 27 novembre (ore 15) per permettere la visita guidata al dipinto murale realizzato da Lucio Massari, per le figure, e da Girolamo Curti detto il Dentone per le architetture dipinte, la ‘Conversazione di San Pier Tommaso o Tomà’. L’opera, collocata in quella che fu in origine la biblioteca teologica dei Carmelitani progettata e realizzata tra il 1625 e il 1629 da Giovanni Battista Falcetti, torna così alla vista dei bolognesi in tutto il suo splendore.

Dimenticato e pesantemente attaccato dall’umidità, questo capolavoro raro per la città di Bologna, che copre un’area di 104 mq, era uscito dalla memoria della comunità e giaceva occultato nell’ex biblioteca poi adibita a sala teatrale e cinematografica. Grazie al finanziamento stanziato dal Ministero della Cultura per il rifacimento della copertura ed il restauro della pittura avvenuto sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza, la ‘Conversazione’ è affidata oggi alle cure della Parrocchia e all’impegno dei volontari degli “Amici dell’Affresco” e del “Centro Culturale San Martino”, che ne consentono la valorizzazione e, per quanto possibile, l’apertura al pubblico.

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo tourer@beniculturali.it, specificando i nomi dei partecipanti e il possesso di Green Pass per tutti i maggiori di 12 anni e lasciando un recapito telefonico per eventuali informazioni last-minute. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte