Artista strada morto in Salento: giovane confessa, arrestato

(ANSA) – LECCE, 14 OTT – Sarebbe stato un giovane di 29 anni

a causare la morte di Leonardo Vitale, il madonnaro di 69 anni

di Oria rinvenuto incosciente per strada con delle ferite al

volto la notte tra il 5 e il 6 ottobre scorso a Lecce e morto

lunedì all’ospedale Vito Fazzi dove era stato operato d’urgenza.

Il giovane, di nazionalità senegalese, era stato portato in

Questura nel pomeriggio ed è stato arrestato dopo aver

confessato di avere strattonato l’artista di strada per

rapinarlo facendolo cadere rovinosamente a terra. Era stato

identificato grazie ai filmati di alcune telecamere della zona a

ridosso della stazione ferroviaria. Il 29enne avrebbe incontrato

casualmente la vittima in un kebab ed era stato attirato da una

mazzetta di soldi che l’uomo maneggiava. Lo avrebbe così seguito

per sorprenderlo in una zona buia. Si sarebbe poi impossessato

della tavolozza dei colori che l’uomo usava per dipingere

immagini sacre per strada e del telefono cellulare lasciando

però i soldi addosso alla vittima. L’indagine della Procura

ipotizza i reati di rapina e morte come conseguenza di altro

reato. (ANSA).



