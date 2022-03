Artisti e principesse, l’omaggio di Parigi al grande Boldini

Condividi l'articolo

(ANSA) – PARIGI, 28 MAR – Parigi rende omaggio al pittore italiano Giovanni Boldini. Si apre dal 29 marzo al Petit Palais, nel cuore della capitale, una grande esposizione con decine di opere dell’artista ferrarese (1842-1931), che conquistò la capitale francese ai tempi della Belle Epoque. Intitolata ‘Les Plaisirs et les Jours’ (‘I Piaceri e i Giorni’), la mostra monografica si terrà fino al 24 luglio 2022. L’ultima retrospettiva francese dell’opera di Boldini risale a oltre sessanta anni fa. Ritrattista virtuoso, il pittore emiliano passò la parte piu’ importante della sua carriera nella Ville Lumière e fu tra le glorie indiscusse della Belle Epoque, a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Osservatore mondano e meticoloso di una società che ammirava e frequentava, Boldini ha immortalato principesse, dandy, artisti e scrittori del suo tempo, illustrando in modo magistrale lo spirito di quel periodo. Il titolo ‘Les plaisirs et les jours’ è anche un riferimento ad una celebre raccolta di poemi in prosa di Marcel Proust, di cui quest’anno ricorre il centenario dalla morte e di cui Boldini era amico tanto da frequentare gli stessi salotti.

“I suoi ritratti della Parigi della Belle Epoque – osservano gli organizzatori – sono altrettanti equivalenti pittorici dei personaggi di ‘Alla Ricerca del Tempo Perduto’ di Proust, tra i suoi più grandi ammiratori”. Declinato su base tematica e cronologica, il percorso espositivo è ricco di 150 opere tra dipinti, disegni, incisioni, abiti e accessori di moda prestati da musei internazionali come il Museo Giovanni Boldini di Ferrara, il Museo Capodimonte di Napoli, la National Portrait Gallery di Londra, e collezioni private. Attraverso l’opera di Boldini, l’esposizione è anche l’occasione di rivivere i piaceri della Belle Epoque e l’effervescenza della Parigi di quegli anni all’epoca capitale all’avanguardia della modernità. Tra le opere in mostra dipinti particolarmente noti come ‘La signora in Rosa’ del 1916, ‘La contessa De Leusse’, esposta anche di recente al Castello Estense, ‘Le sorelle Laskaraki’, ‘La passeggiata al Bois de Boulogne’, ‘Fuoco d’artificio’. Boldini conobbe un grande successo già tra i suoi contemporanei, divenendo il ritrattista preferito dell’alta borghesia ed aristocrazia europea. Nella Parigi capitale della moda, nessuno come lui rappresentò principesse e ricche ereditiere parate nei loro abiti piu’ sontuosi. A margine dell’esposizione sono previsti anche atelier, conferenze e appuntamenti tematici, come la ‘visita letteraria dell’esposizione con letture di Proust, Anna de Noailles o Robert de Montesquiou. La mostra parigina è stata resa possibile grazie al patrocinio del ministero italiano della Cultura e della Maison Dior. Padiglione espositivo costruito per l’Esposizione universale del 1900 su progetto dell’architetto Charles Girault, il Petit Palais è tra i musei più importanti di Parigi. In nome dell’antico gemellaggio che lega la capitale di Francia e la capitale d’Italia, i cittadini residenti a Roma possono accedere gratuitamente alle sue collezioni permanenti. La mostra è aperta dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle ore 18:00. Fino alle ore 21:00 il venerdì. (ANSA).



