Askatasuna: confermata l’accusa di associazione per delinquere

(ANSA) – TORINO, 29 LUG – Nell’udienza preliminare che si è

tenuta al Palazzo di giustizia del Torino sono stati rinviati a

giudizio 28 fra leader e militanti del centro sociale

Askatasuna. Sono accusati di diversi reati compiuti contro le

forze dell’ordine, le istituzioni e il Tav in Valle di Susa.

Sedici di loro dovranno difendersi dall’accusa di associazione

per delinquere. La Procura, rappresentata dal pm Manuela

Pedrotta, ha infatti riformulato il campo d’imputazione, da

associazione sovversiva ad associazione per delinquere. Il Gup

ha fissato la prima udienza dibattimentale davanti al Tribunale

in composizione collegiale per il 20 ottobre prossimo. (ANSA).



