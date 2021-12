Aspettando il Natale: gli eventi in programma fino al 26 dicembre | Comune di Rimini

Condividi l'articolo

La settimana a Rimini che conduce verso il Natale è all’insegna di mercatini e presepi tradizionali e di sabbia, pista di ghiaccio e iniziative per bambini, a cominciare dalla divertente animazione itinerante con la Combriccola dei Lillipuziani che la vigilia di Natale presenta in centro storico ‘Babbo Natale e i Nani furbetti’, a cura di Acli Arte e Spettacolo Rimini in collaborazione con CartoonClub. Continuano anche gli spettacoli al Teatro Galli e le proiezioni nel Cinemino del rinnovato Palazzo del Fulgor e le visite guidate tra Fellini Museum e Part- Palazzi dell’Arte. Da domenica 26 aperitivi e brunch natalizi al Bar del Grifone all’interno del Ridotto del Teatro Galli.

Ecco il calendario degli eventi, che rientrano del cartellone “Rimini, il Capodanno più lungo del mondo”

Fino al 30 dicembre 2021

Rimini centro storico

‘Waiting for … insight!’

Un nuovo videomapping nella piazza dei sogni accompagna le feste, con repliche ogni pomeriggio, dalle ore 17 fino alle 23. Le facciate dei palazzi che si affacciano sulla riqualificata piazza Malatesta – spazi che rappresentano gli assi su cui si sviluppa il Museo diffuso dedicato al genio di Federico Fellini – cambiano atmosfere per illuminarsi con un gioco di animazioni fatto di particolari effetti astratti e pirotecnici che condurranno verso l’ultima notte dell’anno. A cura di Karmachina

martedì 21 e mercoledì 22 dicembre 2021

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Simone Cristicchi: Alla ricerca della felicità

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2021/2022 del Teatro Amintore Galli

Simone Cristicchi è autore e interprete dello spettacolo ‘Alla ricerca della felicità’, che è parte di un progetto più ampio che comprende anche un libro dal titolo omonimo e un film documentario.

In questo spettacolo, sceglie di provare a spiegare cosa la felicità rappresenti, al riparo da facili entusiasmi e conclusioni affrettate. La sua ricerca si sposa con l’inesauribile curiosità di Simone Cristicchi, che, attraverso la filosofia, la meditazione e la fede, ci parla della bellezza, della vitalità, del tempo, del senso di appartenenza e di comunità, di musica e di storie. Un percorso in sette parole chiave – attenzione, lentezza, umiltà, cambiamento, memoria, talento, noi – in cui trovano spazio canzoni, aneddoti, racconti e interviste, che ci accompagna nella sorprendente scoperta del senso profondo di questa ricerca per ciascuno di noi.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento. Biglietteria online www.biglietteria.comune.rimini.it

Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

martedì 21 dicembre 2021

Rimini, Cinema Tiberio

Opera: “Tosca” di Puccini da Barcellona

Un nuovo appuntamento con la grande opera lirica: la Tosca di Giacomo Puccini, in differita dal Gran Teatro Liceu di Barcellona, con Tatiana Serjan, Roberto Aronica e Lucio Gallo. Passione, lotta e sacrificio, la versione di Paco Azorín dell’emblematica opera di Giacomo Puccini torna al Liceu di Barcellona. Odio, amore, passione, violenza e religione vanno di pari passo in questo capolavoro del compositore lucchese. Vivere per l’arte e morire per amore sono entrambe costanti di Tosca, perfetto triangolo viscerale tra Cavaradossi, Tosca e Scarpia, nel contesto dei tempi turbolenti della Roma invasa da Napoleone. Una messa in scena classica e rivoluzionaria, priva di elementi che ci distraggono dalla scena. Fedele all’originale che dà risalto diretto ai cantanti e li fa entrare in contatto con il pubblico. Alla sua prima questa produzione è stata indicata audace e concettualmente complessa.

Ore 20 Biglietti interi € 12, ridotti € 11, ridotti Tiberio Club € 10.

Info: 328/2571483, biglietteria on line su www.liveticket.it. Programma completo su www.cinematiberio.it

martedì 21 dicembre 2021

Rimini, Palazzo del Fulgor, Cinemino

Fellini Opening: Fellini fine mai

Negli spazi del rinnovato Palazzo del Fulgor appena inaugurato, la proiezione del film di Eugenio Cappuccio (Italia 2019, 80’)

Ore 16 La proiezione è riservata ai visitatori di FM – Fellini Museum

Info: Info: 0541 704494 facebook.com/cineteca.rimini www.fellinimuseum.it – www.cinemafulgor.com

mercoledì 22 dicembre 2021

Rimini, Palasport Flaminio

Saggio di Natale

La Scuola di ballo, Rimini Dance Company, con i maestri Chiara Pellegrini ed Enrico Clementi, invita alla festa per aspettare insieme l’arrivo del Natale, con saggi di danza, musica e sorprese per tutti i bambini presenti.

Orario: 20.00 -24.00. Ingresso: 5 €, gratuito per i bambini fino ai 4 anni

giovedì 23 dicembre 2021

Rimini, Palazzo del Fulgor, Cinemino

Fellini Opening: Irma la dolce

Negli spazi del rinnovato Palazzo del Fulgor appena inaugurato, la proiezione del film di Billy Wilder (Usa 1963, 147’) con Jack Lemmon e Shirley MacLaine.

Ore 16 La proiezione è riservata ai visitatori di FM – Fellini Museum

Info: Info: 0541 704494 facebook.com/cineteca.rimini www.fellinimuseum.it – www.cinemafulgor.com

venerdì 24 dicembre 2021

Rimini, Tempio Malatestiano

L’incanto della Notte di Natale

Nella Notte Santa l’attesa del Salvatore e la musica: un connubio ricco di contemplazione nel Tempio Malatestiano.

L’Orchestra d’archi “Rimini Classica” eseguirà due capolavori di J.S.Bach: i Concerti Brandeburghesi n.3 e n.6, e il celebre Concerto per la Notte di Natale di A.Corelli. Alcune letture si alterneranno ai brani musicali in preparazione alla S. Messa della Notte di Natale con i canti della Cappella Musicale Malatestiana diretta dal M° F.Caramazza.

Ore 23:00. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Info: riminiclassica@gmail.com

venerdì 24 dicembre 2021

Rimini, Piazzale Fellini

2° Rimini Christmas Run

Cammina o corri per AIDO. Una corsa alla portata di tutti gli sportivi e delle famiglie con la partecipazione straordinaria di Babbo Natale “Aido”, Associazione alla quale saranno devoluti parte dei fondi raccolti. Tutti i partecipanti sono invitati ad indossare il vestito di Babbo Natale in nome del vero spirito natalizio.

Orario: Ritrovo ore 14.00 – Partenza ore 15.00

Info: Info: 328 4659162 www.goldenclubrimini.it/rimini-christmas-run

IL PROGRAMMA PER I BAMBINI

martedì 21 dicembre 2021

Rimini, Laboratorio Aperto Rimini Tiberio, via Cavalieri 22

Aspettando Natale… in biblioteca

Le stagioni del vento

Laboratori natalizi per bambini dai 5 ai 9 anni a cura della Compagnia Le Pu-pazze

Questa settimana carte ed elementi naturali daranno vita a un libro che percorre le stagioni del vento: in inverno soffia forte e fa sbattere le porte, in primavera soffia allegramente …

Ore 16.30 Gratuito con prenotazione obbligatoria e green pass per i maggiori di 12 anni

Info: 0541.704485 www.bibliotecagambalunga.it

mercoledì 22 dicembre 2021

Rimini, Laboratorio Aperto Rimini Tiberio, via Cavalieri

Di storia in storia

Letture di Natale con i Lettori Volontari

ore 16.30 e ore 17.30 presso il. Età consigliata: 4-7 anni.

Prenotazioni al numero 0541.704485 (Biblioteca Ragazzi)

venerdì 24 dicembre 2021

Rimini, Piazza Ferrari

Babbo Natale e i Nani furbetti

La Combriccola dei Lillipuziani presenta una divertente animazione itinerante a tema natalizio con gli elfi Lillipuziani e due bizzarri nanetti furbetti che non risparmieranno scherzi a nessuno. In Piazza Ferrari sarà allestito l’Angolo di Babbo Natale e il suo ufficio smistamento posta, dove i bambini potranno imbucare le letterine per il Polo Nord e incontrare Babbo Natale. Un piccolo omaggio è riservato a tutti i bambini.

A cura di Acli Arte e Spettacolo Rimini in collaborazione con CartoonClub.

Orari: 10.30 – 12.30 / 14.30 – 16.30. In caso di maltempo al Museo della città, via Tonini n. 1.

Partecipazione libera. Info: acliartespettacolo@aclirimini.it

domenica 26 dicembre 2021

Rimini, Cinema Fulgor, Corso d’Augusto 162

“Cinema per i bimbi”: Fantasia

Per la rassegna della domenica pomeriggio, dedicata alle famiglie, proiezione dei film di animazione più amati e momenti di letture per ragazzi. Ore 14. Ingresso: 7 € E’ consigliato l’acquisto del biglietto online: www.liveticket.it/cinemafulgor

Info: 0541.709545 www.cinemafulgor.com

domenica 26 dicembre 2021

Viserba, Piazza Pascoli

Bimbobell in versione natalizia

Spettacolo per bambini

dalle ore 16. Info: 3392152649 www.facebook.com/comitatoturisticoviserba

8 dicembre 2021 – 9 gennaio 2022

Rimini, spiaggia di Torre Pedrera, bagno 65

Presepe di sabbia a Torre Pedrera

Sulla spiaggia di Torre Pedrera, torna il tradizionale Presepe di sabbia. La Natività, realizzata interamente con sabbia e acqua, viene rappresentata con un tema sempre diverso ogni anno, e si può ammirare all’interno di una struttura coperta.

Anche quest’anno gli scultori della sabbia assieme allo staff del Comitato Turistico locale hanno progettato una nuova scenografia che stupirà sia i bambini che gli adulti: oltre alla Natività classica, infatti, dalla sabbia spunteranno personaggi del Natale e tante altre scene del presepe classico. A fianco alla struttura che accoglie il presepe, un’altra ospita un caratteristico mercatino con prodotti tipicamente natalizi e tante serate per giocare a tombola insieme.

Orario 9.00 – 12.30 e 14.30 – 18.00. Ingresso libero.

Info e prenotazioni: 3488702312 Facebook/Instagram: presepedisabbiatorrepedrera

7 dicembre 2021 – 9 gennaio 2022

Rimini, spiaggia libera Piazzale Boscovich

Presepe di sabbia a Marina Centro

Torna il presepe di sabbia sulla spiaggia libera a Marina Centro, nella splendida cornice del mare d’inverno.

Gruppi scultorei a grandezza naturale danno vita alla Natività di sabbia e a spettacolari scenografie natalizie, create da un team internazionale di artisti della sabbia, che quest’anno si cimenteranno sul tema: “La Rinascita”, mondo vecchio e mondo nuovo, lo spirito della vita.

La visita al Presepe è guidata. I visitatori saranno accompagnati in un viaggio affascinante attraverso storia, cultura e arte, con spiegazioni sulle

tecniche di costruzione, tempistiche di realizzazione e le varie tematiche del Presepe.

L’ingresso al Presepe costa 3 € (2€ ridotto) ed è richiesto di indossare la mascherina e di presentare il green pass. Per gruppi e/o agenzie è consigliata la prenotazione.

Il Villaggio del Presepe si estende su una superficie di circa 900 mq. tutti al coperto. L’area ospita anche un colorato e vivace mercatino di artigianato con prodotti natalizi fatti a mano (ingresso libero).

Orario: dal lunedì al venerdì 14:30 – 18:30; festivi e prefestivi 9:30 – 19:00

apertura vacanze di Natale fino al 6 gennaio: 9:30 – 20:00

gruppi e scolaresche: 10:30 – 12:30 tutti i giorni solo su prenotazione

Info: 331 5224196 – 338 661 6407

8 dicembre 2021 – 6 gennaio 2022

Rimini, negozi del centro storico

Presepi dal mondo itinerante

XVIII Edizione – Fratelli tutti

La mostra dei Presepi dal Mondo torna in modalità itinerante nelle vetrine dei negozi del centro storico. Un’esortazione alla speranza e un’occasione di riflessione, conoscenza e interscambio religioso e culturale che viene proposto alla città al fine di accrescere il sentimento di fraternità, come propone il titolo stesso: ‘Fratelli Tutti’. A disposizione un dépliant con la dislocazione dei presepi in esposizione e la spiegazione delle singole rappresentazioni (da 10 a 30 presepi) a disposizione nei negozi e negli uffici informazioni. A cura della Caritas Diocesana di Rimini, insieme alla pastorale Migrante con le principali comunità d’immigrati della diocesi di Rimini. Info: www.caritas.rimini.it www.facebook.com/caritasrimini/

8 dicembre – domenica 9 gennaio 2022

Rivabella di Rimini, Piazza Adamello

Il Presepe e la Casa di Babbo Natale a Rivabella

A Rivabella, il Presepe Marinaro a grandezza d’uomo con gli abiti cuciti dalle signore del luogo è allestito in piazzale Adamello accanto alla tradizionale casetta di Babbo Natale. Il 6 gennaio arriva anche la Befana che distribuirà regali a tutti i bambini.

A cura del Comitato turistico di Rivabella.

11 dicembre – 9 gennaio 20222

Rimini, via Maffei, 11

Presepe artigianale: l’opera meccanica di Alberto Minelli

Il signor Alberto Minelli apre la sua abitazione a chi volesse visitare i suoi presepi meccanici. Tre diverse installazioni, realizzate in 3 stanze separate, un presepe meccanico principale di grandi dimensioni, ed altre due creazioni che celebrano il natale, una sugli antichi mestieri, l’altra che rappresenta un borgo cittadino. Per visitarlo prenotare ai numeri 0541 390693 (ore pasti) – 320 6920653 Ingresso gratuito

18 dicembre – 9 gennaio 2022

Darsena di Rimini, via Ortigara, 80 – Rimini San Giuliano Mare

Presepe in Darsena

Anche quest’anno, gli esercenti e le associazioni di San Giuliano Mare di Rimini, propongono l’iniziativa in memoria di Tete Venturini, ospitata dal Marina di Rimini, dove al Molo G viene allestito un presepe galleggiante sulle barche storiche di Vele al Terzo Rimini. Inaugurazione dell’evento, sabato 18 dicembre alle ore 17.00, con accensione delle luminarie e benedizione del presepe. Segue la fiaccolata subacquea (ore 17.30) e l’arrivo dei ‘Babbi Natale luminosi’ in moto d’acqua (ore 18.15).

L’evento si conclude con lo scambio degli auguri e vengono offerti panettone, dolci e cioccolata calda a tutti i partecipanti, mentre Babbo Natale distribuisce i regali ai bambini. In caso di maltempo la festa è rimandata a domenica 19 dicembre.

Info: 0541 29488

fino a fine gennaio 2022

Mercato Coperto, via Castelfidardo, 15 – Rimini centro storico

Presepe al Mercato Coperto

Al centro dell’area ortofrutta del Mercato Coperto, viene allestito un presepe artigianale di circa 30 mq con statue in movimento realizzato dalla Famiglia Gualtieri, in attività dal 1956. Il presepe è visitabile gratuitamente e rimarrà in sede sino alla fine del mese di gennaio. L’iniziativa è resa possibile grazie al Consorzio operatori del Mercato Coperto, che ha voluto valorizzare, in un luogo molto vissuto dai riminesi, un simbolo delle Festività Natalizie. Al presepe è associata una colletta alimentare a favore dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII.

Orario: dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 19.45; domenica chiuso Info: info@mercatocopertorimini.it



23 dicembre – 9 gennaio 2022

Rimini, Arco d’Augusto

Un Presepe per la Città

Allestito nella splendida cornice dell’Arco d’Augusto, giovedì 23 dicembre sarà inaugurato il tradizionale presepe realizzato dai ragazzi dell’Associazione Sergio Zavatta Onlus, che rimarrà in esposizione fino all’Epifania. Il tema di quest’anno viene riassunto nel titolo: ‘Nessuno escluso’. Inaugurazione giovedì 23 dicembre ore 11.00 alla presenza del Vescovo.

Info: 0541 367121 (Associazione Sergio Zavatta Onlus)

giovedì 23 dicembre 2021

Miramare, chiesa delle Sorelle dell’Immacolata

Presepe vivente di Miramare

Rappresentazione della Natività dei bambini dell’Istituto comprensivo e della Scuola dell’Infanzia Don Domenico Masi.

Anche per questa edizione la rappresentazione si svolgerà in diretta streaming dalla Chiesa delle Sorelle dell’Immacolata (sul canale 91 di Icaro tv e sul canale youtube del presepe vivente di Miramare www.youtube.com/channel/UCTg2mHusOVyO-GEo2OZIAsQ ).

Appuntamento alle ore 20.30.

Quest’anno tutto il percorso dell’Avvento sarà guidato dalla figura di don Domenico Masi, che 100 anni fa iniziava la costruzione della sua opera educativa e caritativa proprio a Miramare. Per l’occasione durante le festività si potrà visitare la mostra ‘Un amore grande come il mare’, nella Casa Generalizia delle Sorelle dell’Immacolata (Via Marconi, 34 – ingresso libero). La mostra resterà aperta tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17 e per scuole o gruppi su prenotazione anche la mattina. Info e prenotazioni mostra: mostradonmasi@gmail.com

Info: www.presepemiramare.it

24 dicembre

Presepe vivente a Viserba

Rappresentazione teatrale e musicale del presepe vivente realizzato dai bambini della Parrocchia S. Maria di Viserba mare in Piazza Pascoli Viserba. In caso di maltempo sarà rappresentato in Chiesa. Ore 21.30

giovedì 6 gennaio 2022 e per tutto il periodo delle festività

Rimini, sinistra del porto, Ponte della Resistenza

Epifania sul Ponte dei Miracoli

Il ponte della Resistenza, dove si dice che Sant’Antonio predicò ai pesci, viene addobbato per tutto il periodo natalizio con capesante, simbolo dei Cristiani, decorate con frasi bene augurali scritte in diverse lingue, un’iniziativa multiculturale in ricordo di Davide Farinella. Sul ponte è allestito un presepe luminoso con figure stilizzate realizzate da Salvatore Federici e una Natività in legno policromo sagomata dal Cantiere Navale Carlini. Momento clou dell’iniziativa è il 6 gennaio con la Sacra Rappresentazione della Natività e corteo navale con i Re Magi, che, a bordo di imbarcazioni, portano i doni alla barca del Bambino Gesù. L’evento, accompagnato da canti e fontane luminose, è realizzato dall’Associazione Ponte dei Miracoli in collaborazione con le associazioni della marineria di Rimini. Ore 16. Info: www.pontedeimiracoli.blogspot.it

I VILLAGGI NATALIZI….

Fino al 9 gennaio 2022

Rimini, Piazzale Fellini

Pista di ghiaccio

Nel cuore di Marina centro, accanto al Grand hotel, la pista di ghiaccio permette a bambini e adulti di pattinare e volteggiare a due passi dal mare. Accesso in pista e noleggio pattini a pagamento

dal lunedì al venerdì 14:30 – 22:00; festivi e prefestivi 10:00 – 22:00

apertura vacanze di Natale fino al 6 gennaio: 10:00 – 24:00

Info: 335 6288262

tutti i week- end fino al 9 gennaio 2022

inclusi 24, 31 dicembre e 6 gennaio e ad esclusione del 25 dicembre e 1° gennaio

Viserba di Rimini, Piazza Pascoli

Wonderland, il Natale a Viserba

A Viserba in Piazza Pascoli si festeggiano le feste con il Mercatino di prodotti tipicamente natalizi e il Villaggio di Babbo Natale e degli Elfi dove i bambini possono consegnare le loro letterine. Nel pomeriggio è prevista animazione itinerante con spettacoli tra musica, danza e comicità. Venerdì 24 dicembre Babbo Natale distribuisce i doni in piazza dalle ore 15, mentre alle 21.30 si potrà partecipare alla rappresentazione del Presepe vivente. Domenica 26 dicembre spettacolo per bambini con Bimbobell in versione natalizia. Nel nuovo anno gli appuntamenti continuano domenica 2 gennaio con il Concerto di inizio Anno e giovedì 6 gennaio con la Befana per tutti i bambini (16 – 18).

Orario: mercatino 10 – 18.30; villaggio di Babbo Natale 15 – 18; spettacoli dalle ore 16.

Info: 3392152649 www.facebook.com/comitatoturisticoviserba

Fino al 6 gennaio 2022

Miramare di Rimini, viale Oliveti

Il Villaggio di Natale a Miramare

A Miramare il Villaggio natalizio in via Oliveti si accende di luci, addobbi, presepi e la casa di Babbo Natale immersa in un caratteristico bosco natalizio. Dall’8 dicembre, durante i week-end e le festività, animazione per bambini e famiglie con Babbo Natale. Chiusura del villaggio il 6 gennaio con l’arrivo della Befana. Info: www.facebook.com/prolocomiramare

24 dicembre – 1 e 6 gennaio 2022

Viserbella, Lungomare, via Porto Palos 33

Il Villaggio di Natale a Viserbella

Giornate di festa con intrattenimento e animazione per i bambini, la “casa di babbo natale” dove consegnare la letterina di Natale, tombole e cacce al tesoro. Venerdì 24 dicembre arriva anche Babbo Natale e il 6 gennaio consegna dei doni da parte della Befana. Orario: dalle 15. Info: Pro Loco Viserbella www.viserbella.info

& MERCATINI

in centro storico

Mercatino dei Sogni di Natale: dal 4 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022

in Piazza Cavour nel cuore del centro storico, le tradizionali casette di legno, fra alberi di Natale, grafiche felliniane e circensi ed una giostra francese, ospitano maestri del rame e dell’argento, della lavorazione dell’argilla e terracotta, maestri ceramisti e della lavorazione su cera, vetrai, maestri della lavorazione del cuoio, della lana e dell’oggettistica in legno, che espongono le loro proposte artigianali e prodotti tipicamente natalizi. A cura di Cna.

Orario: dal lunedì al venerdì 9 – 13 / 15 – 20; sabato 9 – 21.30; domenica e festivi 10 – 21.

Fiera degli Alberi di Natale: dall’11 al 24 dicembre 2021

al Ponte di Tiberio è possibile acquistare veri alberi di Natale e piante natalizie

Fiera di Natale: dal 15 dicembre 2019 al 6 gennaio 2022

in Piazza Tre Martiri

si svolge il tradizionale, ricco mercato natalizio con vendita di tipici prodotti artigianali, decorazioni, dolciumi e originali idee regalo

Fiera di Natale: dal 19 al 24 dicembre 2021 con l’esclusione delle giornate del mercoledì e del sabato, in cui si svolge il mercato settimanale

in Corso d’Augusto e via IV Novembre

il mercatino natalizio si svolge nel cuore del centro storico con stand di tipici prodotti artigianali, oggettistica varia e articoli da regalo.

al mare



Wonderland, Mercatino e Villaggio di Babbo Natale: tutti i week- end dal 4 dicembre al 9 gennaio inclusi 8, 24, 31 dicembre e 6 gennaio e ad esclusione del 25 dicembre e 1 gennaio.

a Viserba in piazza Pascoli, 11 giornate di festa tra dicembre e gennaio con mercatino dei prodotti di artigianato natalizio e stand gastronomici e dolci tipici.

Orario mercatini: dalle 10 alle 18.30

Mercatini ai Presepe di sabbia: dall’8 dicembre al 9 gennaio a Torre Pedrera (bagno 65) e alla spiaggia libera di Piazzale Boscovich (zona porto).

>MUSEI & MOSTRE

Tutto l’anno

Rimini, Piazza Malatesta, Castel Sismondo

Fellini Museum

Un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove poter incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. FM – Fellini Museum è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e le scelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: Castel Sismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano.

Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

Orario apertura sale del castello da settembre a maggio: da martedì a venerdì 10.00-13.00 e 16.00-19.00; sabato, domenica e festivi 10.00-19.00; chiuso lunedì non festivi. Orari visita Palazzo del Fulgor: da martedì a domenica: 10 – 19; chiuso i lunedì non festivi.

Aperture e orari speciali per le feste: sabato 25 dicembre 16.00-19.00; domenica 26 dicembre 10.00-19.00; venerdì 31 dicembre 10.00-13.00, 16.00-19.00 e 21.00-3.00; sabato 1 gennaio 14.00-19.00; giovedì 6 gennaio 10.00-19.00

Biglietti: intero 12 € – ridotto 8 € Info: 0541.704494 www.fellinimuseum.it

Fino al 23 gennaio 2022

Rimini, Castel Sismondo, ala di Isotta

“Nel Mondo di Tonino Guerra”

La mostra restituisce la ricchezza, la varietà e la complessità della poetica e del mondo del poeta e sceneggiatore romagnolo Tonino Guerra che per tanti anni lavorò al fianco di Federico Fellini. Curata da Luca Cesari, è un estratto del Museo ospitato a Santarcangelo di Romagna che testimonia il terzo tempo della vita e dell’arte del poeta: il ritorno nei luoghi dell’infanzia, un nuovo incontro con la terra e gli antichi mestieri. Qui si concentra la verità del mondo trascorso in più di trent’anni di immaginazione e laboriosità, gli ultimi di Tonino Guerra.

La mostra dedicata al grande poeta, scrittore e sceneggiatore santarcangiolese è inclusa nel percorso del Fellini Museum.

Orario: da martedì a venerdì 10.00-13.00 e 16.00-19.00; sabato, domenica e festivi 10.00-19.00, chiuso lunedì non festivi.

tutto l’anno

Rimini, via L. Tonini 1 e piazza Ferrari

Musei comunali e Domus del chirurgo

La Domus del chirurgo e il Museo della Città invitano a visitare l’area di scavo in piazza Ferrari che ha restituito la taberna medica con il più ricco corredo chirurgico di epoca romana giunto fino a noi e conservato negli spazi del vicino Museo della Città. Qui, attraverso la sezione archeologica e quella medievale e moderna si racconta la storia di Rimini. Il Museo regala l’emozione di scoprire la Rimini malatestiana attraverso i dipinti della scuola riminese del Trecento, la celebre Pietà del Bellini, le opere di Agostino di Duccio e del Ghirlandaio e la pittura del Seicento romagnolo nelle tele di Cagnacci, del Centino e del Guercino.

Ingresso: € 7 intero, € 5 ridotto.

Orario invernale: dal martedì al venerdì 10 – 13 e 16 – 19; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19. Chiuso i lunedì non festivi.

Anche il Museo degli Sguardi, uno dei principali musei italiani dedicati alle culture extraeuropee, ospitato a Villa Alvarado, sul colle di Covignano, è visitabile a richiesta. Info: 0541.793851 www.museicomunalirimini.it

tutto l’anno

Rimini, piazza Cavour

Part, Palazzi dell’Arte Rimini

Uno spazio museale dove l’antico avvolge il contemporaneo in un abbraccio di reciproco arricchimento. Dove l’antico è lo spazio espositivo dei medievali palazzi dell’Arengo e del Podestà, restituiti all’originale splendore da un progetto di restauro e valorizzazione architettonica. E il contemporaneo è la raccolta eclettica e variegata di importanti opere del Novecento e del nuovo millennio, della Fondazione San Patrignano. Tra gli artisti della collezione: Mario Airò, Vanessa Beecroft, Bertozzi&Casoni, Domenico Bianchi, William Kentridge, Ibrahim Mahama, Igor Mitoraj, Mimmo Paladino, Jean Paul Riopelle, Pietro Ruffo, Mario Schifano, Pier Paolo Calzolari, Yan Pei-Ming, Xiaongang Zhang e tanti altri nomi di lustro del panorama artistico internazionale.

In questi spazi trova collocazione permanente anche un affresco, capolavoro dell’arte italiana del Medioevo.

Il percorso espositivo si estende anche su uno spazio pubblico en plein air, accessibile gratuitamente negli orari del museo e dedicato all’arte del nostro tempo: il Giardino delle Sculture.

Orario: da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19; chiuso lunedì non festivi

Ingresso a pagamento. Info: www.palazziarterimini.it

Fino a sabato 8 gennaio 2022

Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27 – Rimini centro storico

Le opere di Dante nella storia della Gambalunga

Mostra nell’ambito dell’iniziativa ‘Dante e la Divina Commedia in Emilia Romagna’

L’esposizione, in un percorso cronologico, si apre con preziose testimonianze manoscritte miniate tra cui primeggia il Codice Gradenighiano, espressione della precoce diffusione della Commedia già nel Trecento, affiancato dalla quattrocentesca Vita di Dante di Leonardo Bruni e da

raffinati volumi di corte. Si può vedere il Codice Pandolfesco che tramanda il testamento di Malatesta da Verucchio (1226 ca.-1312), il mastin vecchio del XXVII canto dell’Inferno, in cui si menziona Francesca, eternata dal Sommo Poeta. Seguono le opere a stampa: la Commedia nell’incunabolo veneziano del 1477, la Cinquecentina detta “del Nasone” per il ritratto di Dante dal profilo pronunciato sul frontespizio, edizioni settecentesche e ottocentesche tra cui quella interamente illustrata con disegni di Flaxman incisa da Lasinio a Firenze nel 1851. Altre testimonianze librarie, grafiche e fotografiche documentano il mito di Francesca da Rimini fino al Novecento, con la tragedia di D’Annunzio impreziosita dalle xilografie di Adolfo De Carolis. Infine numeri unici di periodici balneari d’inizio secolo ispirati e intitolati a «Francesca», «Paolo», «Il Convito» e lo studio del medico riminese Guglielmo Bilancioni, Il suono e la voce nell’opera di Dante, illustrato da Luigi Pasquini. Echi danteschi la cui suggestione permane nel tempo ispirando riflessioni e ricerca della bellezza.

Orario mostra: dal lunedì al venerdì 9 – 13; 14 – 18; sabato 9 – 13.

Visite guidate su prenotazione tutti i sabati alle ore 10 e alle 11.30 e dal 23 dicembre al 7 gennaio tutti i pomeriggi alle ore 17.30. In altri giorni e orari, visite guidate per gruppi a richiesta: fondi.antichi@comune.rimini.it

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria nel rispetto delle norme di sicurezza

Info: 0541 704326 gambalunghiana@comune.rimini.it

Fino al 9 gennaio 2022

Manica Lunga del Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Guido Reni. Paesaggio con amorini in gioco

Unicum. Racconti al Museo, a cura di Massimo Pulini

Nell’ambito della rassegna Unicum. Racconti al Museo, viene presentato il dipinto di Guido Reni, Paesaggio con amorini. L’opera è un paesaggio con Scherzi di amorini (olio su tela, 77×60, 1601-1609), riemerso sul mercato antiquario e già attribuito a Francesco Albani (o alla sua scuola), e viene ora riconosciuto come un raro capolavoro della produzione giovanile di Guido Reni, per di più ricondotto alla committenza di Odoardo Farnese con una provenienza dai camerini segreti del Palazzetto Farnese.

La raffinatissima mano è, secondo lo studioso Massimo Pulini, quella di Guido Reni (Bologna, 1575-1642): “una mano attenta e fluida, capace di scendere in dettagli botanici e di mantenere un registro cromatico algido, terso; di muovere tutte le virtuosità dell’orchestra pittorica senza perdere nemmeno per un attimo l’armonia dell’insieme”.

Orario: da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19; chiuso lunedì non festivi.

Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it

7 dicembre 2021 – 9 gennaio 2022

Rimini, Palazzo del turismo, Piazzale Fellini

Volti da Copertina

Mostra di 42 dipinti firmati dall’artista riminese Ennio Zangheri che ritraggono celebri personaggi riminesi e protagonisti delle copertine del mensile Geronimo Magazine. Inaugurazione martedì 7 dicembre ore 16. In particolare la mostra rimane aperta dall’8 al 12 – dal 16 al 19 – dal 23 al 26 – dal 29 al 31 dicembre e dal 1 al 2 – dal 6 al 9 gennaio. Orario: 15 – 19. Ingresso libero

Info: www.facebook.com/pages/category/Artist/Ennio-Zangheri-Artista-110426145723790/

18 dicembre – 29 gennaio 2022

Rimini, Galleria dell’Immagine, via Gambalunga 27

Giulio Ruffini: La traccia che resta

Disegni – 1953 2003

Sessanta opere di Giulio Ruffini, selezione di una più folta e estesa pratica disegnativa e grafica dell’artista ravennate.

Il tema della traccia, evocato dal titolo di questa mostra, allude a un viaggio introspettivo che Ruffini ha percorso inseguendo i ‘segni’ del proprio tempo lasciando un suo solco profondo e autonomo nel contesto artistico della Romagna.

A cura di Annamaria Bernucci

Inaugurazione sabato 18 dicembre, ore 18

Orario: aperto 10 -13 e 16-19; chiuso il lunedì, sabato pomeriggio, domenica, 25 dicembre, 1° e 6 gennaio 2022

Ingresso gratuito. Orari e info: www.museicomunalirimini.it

fino al 6 gennaio 2021

Rimini, Augeo Art Space, Corso d’Augusto, 217

Mostra di Mauro Pipani – Rena

Mauro Pipani si rivela con una nuova personale negli spazi della Galleria Augeo Art Space di Rimini. Come la “rena” divide il mare dalla terra, come spazio di confine ancora da disegnare e da sognare, in uno spazio neutro, sospeso fra il passato e il futuro, Pipani presenta in galleria una serie di lavori recenti che tracciano i segmenti sabbiosi tipici delle marine della riviera.

Orari: dal martedì al sabato 10 – 12 / 16 – 19. Info: tel. 0541 53720 – info@art-preview.com www.facebook.com/augeoartspace/

>VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DI RIMINI

26 dicembre, 1 e 2 gennaio

Rimini, Fellini Museum

Visite guidate a Castel Sismondo

Visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini all’interno del Museo appena inaugurato.

Costo 8 euro, durata 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione su www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it museofellini@comune.rimini.it

domenica 26 dicembre, giovedì 6, sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e dov’era”. Costo: 5 €. Durata 45 minuti. Orario: 19 dicembre ore 11; 26 dicembre ore 17 (visita guidata speciale); giovedì 6 ore 11, sabato 8 ore 17 e domenica 9 ore 11 e 17.. Info e prenotazioni: 0541.793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

26 dicembre e sabato 1° gennaio

Rimini, piazza Cavour

Visite guidate al PART Palazzi dell’Arte Rimini

I percorsi guidati conducono alla scoperta dell’eclettica raccolta di opere d’arte contemporanea donate da artisti, collezionisti e galleristi alla Fondazione San Patrignano, nonché del Giudizio Universale di Giovanni da Rimini, un eccezionale affresco del 1300, qui eccezionalmente esposto. Costo: 6 €. Durata 45 minuti.

Info e prenotazioni: 0541.793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Tutte le domeniche di dicembre e 2 gennaio

Rimini, piazza Ferrari

Visite guidate alla Domus del Chirurgo

Nel cuore di Rimini, una piccola Pompei che ha rivelato sotto le ceneri di un incendio l’abitazione e l’ambulatorio di Eutyches, un medico giunto nel III secolo ad Ariminum da oriente dopo una lunga esperienza al seguito delle legioni. A parlarci di lui è un corredo chirurgico con più di 150 ferri che non ha uguali al mondo e che Euthyches custodiva nella sua taberna medica. Una domus di pregio decorata da mosaici, affreschi e raffinati arredi come il prezioso e raro quadretto in vetro con pesci sullo sfondo del mare.

Costo: 5 €. Durata 1 ora circa. Info e prenotazioni: 0541. 793851 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

tutti i sabati (escluso 25 dicembre, 1 gennaio) e dal 23 dicembre al 7 gennaio tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì

Rimini – Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27

Meravigliosa Biblioteca: visita guidata alle Sale Antiche

Un invito a visitare le sale antiche del seicentesco palazzo Gambalunga, dove sono custoditi i volumi più prestigiosi e i preziosi arredi della prima biblioteca civica in Italia.

Orario delle visite guidate gratuite: 10 e 11.30. Dal 23 dicembre al 7 gennaio anche tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, alle ore 17.30. Ingressi limitati. Prenotazioni allo 0541 704326 (dal giorno 15 di ogni mese fino ad esaurimento posti). Possibilità di visite guidate a pagamento chiamando 0541 793851. Info: www.bibliotecagambalunga.it

domenica 26 dicembre 2021

Rimini, Museo della città e Teatro Galli

Visite guidate ‘speciali’ con accompagnamento musicale

Domenica 26 dicembre ore 10.30, 11.30 e 12.30 al Teatro Galli, Giorgia Paci, giovane soprano riminese, già affermata e protagonista in ruoli primari nei principali teatri e Mattia Guerra, al pianoforte, accompagnano una speciale visita guidata alla scoperta dei grifoni dorati del Teatro Amintore Galli. Con Michela Cesarini. Accompagnamento musicale a cura di Rimini Classica. Costo 7 €.

Info e prenotazione obbligatoria on line -www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

La domenica fino al 19 dicembre 2021 + 2 gennaio al pomeriggio

Punto di ritrovo Visitor Center, corso di Augusto 235 – Rimini

Rimini City Tours

“Le meraviglie di Rimini”

Visite guidate alla scoperta di Rimini, che ogni week-end conducono gli interessati in un affascinate viaggio nella città. Si tratta di camminate culturali all’aperto, della durata di 90 minuti, anche in inglese e francese. Arco d’Augusto, il Tempio Malatestiano, Domus del Chirurgo, piazza Cavour, Vecchia Pescheria, piazza Tre Martiri…un percorso in esterna per conoscere i monumenti più importanti della città e per celebrare i duemila anni di storia del Ponte di Tiberio. Aneddoti, episodi, leggende ed un nuovo punto di vista da cui ammirare l’immenso gioiello architettonico romano che da sempre unisce le due sponde di quello che una volta era l’Ariminus, ovvero il fiume che diede il nome alla città di Rimini. Chi fa il tour della domenica può visitare il presepe a una tariffa agevolata (2 euro)

Ritrovo al Visitor Center la domenica, alle ore 10.30. Il 2 gennaio alle ore 15.30,

Costo euro 12,00 a persona. Possibilità di prenotare fino a 15 minuti prima della partenza del Tour.

Info e prenotazioni: www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini/

oppure presso uno degli Uffici Informazione e accoglienza turistica di VisitRimini (0541 51441).

Il sabato fino al 18 dicembre 2021 + 1 gennaio 2022

Punto di ritrovo Visitor Center, corso di Augusto 235 – Rimini

Rimini City Tours

“Percorso felliniano”

Una passeggiata fra i luoghi più amati dal grande Maestro, svelando un interrogativo: il maestro Fellini come vivrebbe questa nuova Rimini? Il percorso porta alla scoperta degli angoli nascosti del borgo San Giuliano e si parlerà di un Fellini inedito tra piccoli vicoli, quartieri, la nuova Piazza Malatesta e il Castel Sismondo sede del nuovo Fellini Museum (esterno).

Il percorso del sabato pomeriggio include anche la visita al cinema Fulgor.

Ritrovo al Visitor Center alle ore 15.30.

Costo euro 12,00 a persona (+ ingresso al cinema Fulgor se previsto)

Possibilità di prenotare fino a 15 minuti prima della partenza del Tour

Info e prenotazioni: www.visitrimini.com/esperienze/307902-rimini-city-tour-un-percorso-felliniano/

oppure presso uno degli Uffici Informazione e accoglienza turistica di VisitRimini (0541 51441).

tutto l’anno

Grand Hotel, piazzale Fellini, 1

L’albergo dei sogni

Percorso museale al Grand Hotel di Rimini

Un percorso museale che apre le porte del Grand Hotel di Rimini ai visitatori, per far scoprire, in maniera inedita, i luoghi e le storie del monumento nazionale dal 1994 e, conosciuto nel mondo, grazie a Federico Fellini. Nove postazioni, dal giardino alla facciata, dalla hall alla sala Tonino Guerra, passando fra le colonne e gli stucchi di altri spazi unici, arricchiti da foto storiche, testi e video.

Le visite, gratuite ma su prenotazione, si svolgono in autonomia su indicazione del percorso da seguire.

Info: 0541 56000 info@grandhotelrimini.com

APERITIVI CULTURALI

Domenica 26, martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 dicembre 2021

Rimini, Teatro Galli

Aperitivi e brunch natalizi al Bar del Grifone, all’interno del Ridotto del Teatro Galli con vista in prima fila sulla piazza medievale di Rimini, dove la contemporaneità convive col fascino del passato sarà possibile gustare sfiziosi aperitivi godendo di un’atmosfera resa unica dalla presenza dei canoni ottocenteschi originari. Dalle ore 18.

Domenica 19 dicembre dalle ore 10.30, Brunch in un’atmosfera natalizia al bar del Grifone.

Prenotazioni su www.visitrimini.com/esperienze/310282-brunch-natalizi-al-teatro-galli/ oppure presso uno degli Uffici Informazione e Accoglienza turistica di VisitRimini. Info 0541.53399

LE FESTIVITA’ NEI PARCHI DIVERTIMENTO

dal 26 dicembre al 9 gennaio 2022

Rimini – Viserba, Via Popilia, 239

Italia in Miniatura

Il parco miniature, totalmente rinnovato con ben 273 miniature d’Italia e d’Europa: monumenti, palazzi, chiese e piazze, 5000 veri alberi in miniatura, in un gioco di prospettive che è il sogno di ogni bambino. Ogni angolo del parco lascia a bocca aperta. Dal misterioso viaggio in Pinocchio fino alla romantica gita in gondola a Venezia (in scala 1:5), passando per Esperimenta. Tante le attrazioni comprese nel biglietto compresi Muro Parlante e maxi punti selfie.

Dal 26 dicembre al 9 gennaio 2022 allestimenti a tema, il parco si trasforma in un villaggio natalizio.

Orario: 9.30 – 16.30. Ingresso a pagamento. Info: www.italiainminiatura.com

dal 26 dicembre al 9 gennaio 2022

Cattolica, piazzale delle Nazioni 1/A

Acquario di Cattolica

Nel più grande acquario dell’Adriatico si trovano centinaia di specie marine e terrestri. Nei quattro percorsi tutti al coperto, si va alla scoperta degli squali toro più grandi d’Italia, dei Pinguini di Humboldt, di lontre, caimani, boa, pitoni, camaleonti, cavallucci marini e migliaia di pesci e organismi di tutti i mari del mondo. Accanto alle riproduzioni delle creature degli abissi, si può anche imparare a rispettare il Pianeta immergendosi nell’area Plastifiniamola.

Durante le festività ci si diverte un sacco con ambientazioni natalizie.

Orario: 10 – 18.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 8371 www.acquariodicattolica.it

dal 26 dicembre al 6 gennaio 2022

Riccione, via Ascoli Piceno 6

Oltremare

Dal 26 dicembre all’Epifania il Family Experience Park di Riccione ospita Fulmine, la prima renna di Babbo Natale, la renna più saggia e quella che difende i doni di tutti i bimbi del mondo. In questi giorni al parco i bambini potranno conoscere tutte le altre renne di Santa Claus, la loro storia, i loro nomi, come volano e tantissimi altri segreti. Fulmine sarà anche ambasciatore di tutte le renne del mondo e dei progetti nati in Europa per proteggere la sua specie.

Nella piazza della Fontana dei delfini, ci si immerge poi nel clima natalizio con tante curiosità sugli aiutanti di Babbo Natale. In Laguna appuntamento con Ulisse e gli altri delfini, dove la mascotte incontra i più piccoli. Tra le novità di questo Natale anche l’approfondimento e l’incontro con i cuccioli di barbagianni. Senza dimenticare gli altri amici animali: falchi, poiane, gufi, avvoltoi, wallaby, il mondo dell’aia e gli alligatori del Darwin.

Orario: 10-18 Ingresso a pagamento Info: 0541 4271 www.oltremare.org

Il calendario degli eventi può subire variazioni, per conferme è possibile contattare i numeri di telefono dei vari organizzatori indicati per ciascun evento o gli uffici di informazione turistica tel. 0541 53399

Info: www.riminiturismo.it

