Aspi, cda Atlantia sui conti dei primi 9 mesi. Nodo revoca o accordo

Il Cda di Atlantia ritiene “ragionevolmente non probabile il rischio di esercizio della revoca della concessione di Autostrade per l’Italia e ragionevolmente probabile la conclusione di un accordo con il Governo italiano”, afferma il gruppo in una nota dopo il consiglio di oggi.

Atlantia archivia i conti dei primi nove mesi dell’anno con una perdita di pertinenza del gruppo pari a 718 milioni di euro, rispetto all’utile rilevato nello stesso periodo del 2019 pari a 1,038 miliardi di euro. Tonfo del titolo a Piazza Affari, dove cede il 4,8%.

Il ministero dei Trasporti, a proposito dell’articolo pubblicato da Repubblica con nuove intercettazioni dell’ordinanza sugli arresti dell’inchiesta di Genova sulle barriere fonoassorbenti delle autostrade, precisa che ‘la ministra De Micheli non ha sentito nè incontrato l’ingegner Castellucci’

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte