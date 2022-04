Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 22 APR – La Digos di Roma, su richiesta della

Procura, ha eseguito una ordinanza del gip di applicazione di

cinque misure cautelari per l’assalto alla Cgil avvenuto il 9

ottobre scorso. Misure che si aggiungono alle 25 già

precedentemente eseguite nell’ambito della medesima attività di

indagine. Il carcere è stato disposto in particolare per un

soggetto legato ai movimenti No Vax e nell’area dell’estrema

destra. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte