Assalto Capitol: ‘vari deputati repubblicani chiesero la grazia’

(ANSA) – WASHINGTON, 24 GIU – All’indomani dell’attacco al

Capitol del 6 gennaio, alcuni deputati repubblicani che

aiutarono Donald Trump nel tentativo di ribaltare il voto del

2020 chiesero ad alti dirigenti della Casa Bianca una grazia

preventiva. E’ una delle circostanze emerse nella quinta udienza

pubblica della commissione parlamentare d’inchiesta sul 6

gennaio. Diversi importanti collaboratori dell’allora

presidente, tra cui l’assistente speciale Cassidy Hutchinson e

il consigliere Johnny McEntee, hanno raccontato che vari membri

repubblicani del Congresso cercarono il provvedimento di

clemenza: Andy Biggs, Louie Gohmert, Scott Perry, Marjorie

Taylor Greene e Matt Gaetz. Inoltre, sempre stando alle

testimonianze, il deputato Mo Brooks mando’ un’email l’11

gennaio 2021 chiedendo la grazia “per tutti gli usi” per

ciascuno parlamentare che avesse contestato i voti elettorali,

dall’Arizona alla Pennsylvania. Richieste che confermerebbero

gli sforzi dei congressman repubblicani per diffondere la

disinformazione sui risultati delle elezioni e per fare

pressione sul dipartimento di giustizia affinche’ legittimasse

le accuse di brogli di massa. Nessuno dei parlamentari comunque

ottenne la grazia. (ANSA).



