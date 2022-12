Assalto portavalori, il bottino è di oltre 1 milione di euro

Condividi l'articolo

(ANSA) – SASSARI, 01 DIC – Sarebbe di oltre 1 milione di euro

il bottino che i rapinatori si sono portati via ieri mattina con

l’assalto al furgone blindato della Vigilpol, sulla statale 131

che collega Cagliari a Sassari, rimasta chiusa per ore.

L’ammontare della somma, fino ieri ampiamente sottostimata,

trapela oggi da fonti investigative. Il blindato trasportava le

pensioni da consegnare negli uffici postali di Nuoro e il

commando sembrava conoscere nei minimi particolari i movimenti

del furgone. Quello che non poteva sapere era di trovarsi faccia

a faccia con i carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori

di Sardegna, che passavano nella zona di Giave proprio mentre si

compiva l’assalto al blindato.

I militari sono arrivati sul posto mentre i banditi svuotavano

la cassaforte del furgone, costringendoli ad abbandonare metà

del bottino e a coprirsi la fuga innescando un conflitto a

fuoco. Il commando è scappato su due auto risultate rubate e

ritrovate poco dopo in fiamme nella foresta nuorese di Badde

Salighes, a pochi chilometri dal luogo dell’agguato.

Intanto migliorano le condizioni delle due guardie giurate e

della donna rimasti feriti nel corso della rapina. I tre ieri

sono stati ricoverati al Santissima Annunziata di Sassari e oggi

potrebbero essere dimessi. Sono stati sottoposti tutti a

interventi chirurgici: i due vigilantes per estrarre schegge

conficcate nelle gambe, la donna per l’estrazione di un

proiettile da un braccio. Proiettile su cui sarà fatta ora una

perizia balistica.

Le indagini, condotte dai carabinieri del Comando provinciale di

Sassari, con il coordinamento della pm Lara Senatore, potrebbero

portare a breve a una svolta. (ANSA).



