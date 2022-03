Asse Draghi-Scholz: “Mantenere le sanzioni alla Russia”

Condividi l'articolo

La crisi in Ucraina prosegue e questo obbliga le diplomazie europee a un costante esercizio di mediazione e di lavoro supplementare per cercare di porre le condizioni per arrivare a una tregua. In quest’ottica si inserisce la telefonata intercorsa tra Mario Draghi e Olaf Scholz, come riferito da Palazzo Chigi. I due leader si sono confrontati soprattutto sul tema delle sanzioni alla federazione Russa e sui recenti sviluppi in merito alle importazioni di gas dal Paese di Vladimir Putin.

Draghi e Scholz hanno concordato circa l’importanza di mantenere in vigore l’impianto sanzionatorio imposto finora verso la Russia, perché si sta dimostrando piuttosto efficace nell’indebolire il Paese di Putin a livello economico. Questo ha ovvie e inevitabili conseguenze sia a livello militare che a livello sociale, con un crescendo di malcontento nei confronti del presidente della Federazione. Per questa ragione Draghi e Scholz si sono detti d’accordo sull’importanza di mantenere un approccio unitario a livello europeo. La coesione europea è stata una delle armi più forti finora schierate contro la Russia per la sua invasione ed è stato forse un risultato a sopresa per Vladimir Putin, che non si sarebbe aspettato una reazione così veemente e compatta da parte dell’Unione europea, che ha agito quasi come un unico blocco nel condannare e sanzionare l’invasione russa.

Per quanto concerne l’importazione di gas dalla Russia, unico punto sul quale l’Europa si è mostrata fragile vista la sua dipendenza, nelle prossime settimane qualcosa potrebbe volgere in modo diverso. Proprio la Germania di Olaf Scholz e la Francia di Emmanuel Macron, infatti, come ha dichiarato il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire, si starebbero preparando all’eventualità in cui la Russia dovesse chiudere i rubinetti. Un’eventualità non remota, vista richiesta (non accolta) di pagamento delle forniture di gas in rubli. “ Potrebbe esserci una situazione in cui domani, in circostanze particolari, non ci sarà più il gas russo. Sta a noi preparare questi scenari e ci stiamo preparando “, ci ha tenuto a precisare Le Maire durante la stampa conferenza congiunta con il ministro dell’Economia tedesco, Robert Habeck.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte