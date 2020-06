Assembramenti in discoteca, polemiche a Rimini

(ANSA) – RIMINI, 27 GIU – Assembramenti in pista da ballo, poco rispetto del distanziamento sociale e tantissimi senza mascherina. È polemica a Rimini dopo diversi filmati condivisi sui social che ritraggono il venerdì sera di una nota discoteca della città romagnola strapiena di gente dove a fatica vengono rispettate le distanze interpersonali e praticamente nessuno di quelli immortalati porta la mascherina. In riviera sono molte le discoteche che hanno riaperto i battenti dopo l’ok della Regione e del Governo, dovendo però sottostare a precise regole e a normative anti-assembramento. La pista del locale in questione è all’aperto ma le immagini della serata raccolte dai telefonini dei presenti mostrano una moltitudine di persone vicine tra loro e senza mascherine.



