Assembramento in zona universitaria Bologna, interviene ps

Intervento in forze della Polizia ieri sera nella zona universitaria di Bologna, per disperdere un assembramento di circa 200 persone che si erano radunate, a gruppetti, in Piazza Scaravilli. Le pattuglie sono arrivate intorno alle 21, dopo alcune segnalazioni al 113.

Il sopraggiungere delle ‘volanti’ con i lampeggianti accesi ha provocato un fuggi-fuggi generale. Gli agenti hanno comunque sanzionato tre ragazzi sui 20 anni che, anche in presenza della Polizia, sono rimasti nella piazza senza mascherina.

Poco lontano, in via Belle Arti, gli stessi poliziotti hanno controllato due ragazze che armeggiavano davanti all’edificio che ospita una biblioteca dell’università. Una di loro, una 26enne incensurata, stava imbrattando il muro con un pennarello nero indelebile, tracciando una scritta e un cuore stilizzato.

E’ stata denunciata per deturpamento e imbrattamento e entrambe, essendo senza mascherina, sono state sanzionate. (ANSA).



