Assessore E-R, anche da noi c’è un picco consistente Covid

(ANSA) – BOLOGNA, 09 OTT – “Oggi anche in Emilia-Romagna

abbiamo toccato un picco consistente, come a livello nazionale.

Erano alcune settimane che riusivamo a tenere bassa la

circolazione del virus ed eravamo in grado di identificarlo in

maniera veloce, e oggi siamo comunque nella condizione di aver

identificato quasi la meta dei 276 casi come asintomatici”. Lo

ha detto l’assessore alle Politiche per la Salute

dell’Emilia-Romagna, Raffaele Donini, durante un aggiornamento

su Facebook della situazione Coronavirus. “Tra le regioni che hanno avuto un incremento consistente,

siamo ancora tra quelle meno colpite. Quello che è importante è

il rapporto tra il numero dei tamponi e i casi, noi abbiamo una

media di 10mila tamponi al giorno di 2mila test sierologici”, ha

spiegato l’assessore.

“L’Emilia-Romagna non è un’isola, è stata una delle prime

regioni ad avere una diffusione massiva del virus. Oggi dobbiamo

fare di tutto affinché si rimettano i numeri in condizione di

non far circolare il virus e non tornare a pressare gli

ospedali”. Donini ha poi sottolineato che “tra panico e

indifferenza c’è una terra di mezzo fatta di responsabilità,

senso civico e da quella prudenza che ci deve far vivere con

questa pandemia in corso. Ce la faremo – ha concluso -, non

sappiamo se questa è la seconda ondata o un picco epidemico

invernale, certo è che abbiamo più strumenti per vincere questa

sfida”. (ANSA).



