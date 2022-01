Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 24 GEN – Sono 219 i siti irregolari scoperti

dall’Ivass nel 2021, dei quali il 71% sono attualmente off line.

Il fenomeno che riguarda prevalentemente le polizze rc auto,

secondo fonti dell’Authority delle assicurazioni, è in lieve

calo rispetto ai 241 siti segnalati nel 2020 ma in crescita

rispetto agli anni precedenti (168 nel 2019, il 99% ormai off

line) (150 nel 2017-2018, tutti off line). (ANSA).



