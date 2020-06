Assoaeroporti: in 3 mesi persi 45 mln passeggeri

(ANSA) – ROMA, 01 GIU – Secondo i dati raccolti da Assaeroporti in tre mesi gli aeroporti italiani hanno perso 45 milioni di passeggeri. E’ quanto si legge in una nota dell’associazione che riunisce gli scali italiani, con il presidente, Fabrizio Palenzona che afferma: “i correttivi al Dl Rilancio, le misure che saranno inserite nel Dl Semplificazioni e i prossimi Dpcm sono le ultime occasioni per garantire la mobilità del Paese, ripristinare i collegamenti con l’Europa e il mondo e conservare migliaia di posti di lavoro. Non possiamo lasciarci sfuggire questa occasione: il danno sarebbe irrecuperabile”. (ANSA).



