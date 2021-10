Assoallenatori, rispetto per Castori e Rastelli

Condividi l'articolo









(ANSA) – FIRENZE, 20 OTT – “Ci troviamo dinanzi alla

violazione delle basilari norme che regolano la condotta

contrattuale oltre che quella sportiva: il nostro movimento, i

nostri allenatori non lo meritano”. Così l’Associazione italiana

allenatori calcio (Aiac) e il suo presidente, Renzo Ulivieri,

intervengono sugli esoneri di Fabrizio Castori dalla guida della

Salernitana e Massimo Rastelli dalla panchina del Pordenone e

stigmatizzano con una nota ufficiale le dichiarazioni critche

rilasciate dal club campano e dal presidente della società

friulana, Mauro Lovisa.

“L’Aiac riconosce che l’esonero è un accadimento che fa parte

della vita di un allenatore e costituisce una facoltà di

sospensione della prestazione lavorativa del dipendente rimessa

alla libera ed insindacabile discrezione della società – si

legge nella nota -. Anche per tale motivo deve essere, tuttavia,

esercitata nel rispetto reciproco. L’esonero non deve mai

decadere in un’ingiustificata lesione della dignità del

lavoratore sportivo con esternazioni pubbliche che, focalizzate

sulle capacità tecniche ed umane degli allenatori e condite da

opinabili giudizi tecnici, svalutano l’operato di coloro che in

precedenza erano stati selezionati proprio per la bravura e la

competenza maturata nel corso della loro meritevole carriera

professionale. L’Assoallenatori esprime pertanto la propria

solidarietà ai mister Castori e Rastelli”. (ANSA).



