Assolta ex compagna di Allegri, fatto non sussiste

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 01 DIC – “Il fatto non sussiste”. Con questa

formula è stata assolta stamani Claudia Ughi, ex compagna

dell’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, accusata

di appropriazione indebita e malversazione dei soldi del

mantenimento del figlio di undici anni. La sentenza è stata

pronunciata in tribunale a Torino dal gup Edmondo Pio. “E’ una

decisione – commentano gli avvocati difensori Davide Steccanella

e Paolo davico Bonino – che ci soddisfa pienamente. Ora speriamo

che la famiglia trovi una sua serenità”.

Il procedimento era stato originato da una querela dello

stesso Allegri. L’accusa che era stata mossa alla donna era di

avere utilizzato i soldi del mantenimento del figlio per sé e

anche per pagare le rette universitarie della figlia maggiore,

nata da una relazione precedente. Un’indagine della Guardia di

finanza aveva quantificato in circa 210mila euro le presunte

spese indebite su un totale di 600 mila euro percepiti dalla

Ughi. Al momento della separazione, nel 2017, era stato

stabilito che Allegri doveva versare ogni mese diecimila euro a

favore del ragazzo, che continuava a vivere con la mamma.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte