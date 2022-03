Condividi l'articolo

(ANSA) – BRESCIA, 07 MAR – Il pm di Milano Paolo Storari è

stato assolto a Brescia al termine del processo in abbreviato

con al centro il caso dei verbali di Piero Amara su una presunta

loggia Ungheria. Lo ha deciso il gup Federica Brugnara.

Storari è stato assolto con la formula il fatto non

costituisce reato. Storari era stato accusato di rivelazione del

segreto d’ufficio per il caso dei verbali di Piero Amara sulla

presunta loggia Ungheria. (ANSA).



—

