Assoturismo, weekend in ripresa ma è crisi città d’arte

(ANSA) – ROMA, 18 LUG – Segni vita da mare e montagna, ma

turisti dimezzati nelle città d’arte. Weekend in chiaroscuro per

il turismo italiano: le località balneari e montane tornano a

veder crescere i flussi di visitatori, ma le mete culturali

rimangono in crisi, con solo il 51% delle stanze disponibili

prenotate. È quanto emerge dall’ultima indagine condotta dal

Centro Studi Turistici per Assoturismo Confesercenti sulla

disponibilità di camere sui portali delle principali agenzie di

viaggio online per il fine settimana del 18 e 19 luglio.

A soffrire sono in particolare Roma e Firenze, dove poco più

di un terzo della disponibilità (36%) risulta prenotato. Male

anche Napoli (38%) e Venezia (42%); un po’ meglio fanno Palermo

(45%), Milano (46%) e Bologna (49%), mentre registrano risultati

superiori alla media delle altre città d’arte – anche se

comunque insoddisfacenti – Perugia (54%) e Matera (55%). La

crisi delle città d’arte è imputabile principalmente alla

mancanza del turismo straniero, che in media – durante la

stagione estiva – vale circa il 68% delle presenze. Secondo le

stime Assoturismo-CST, nel trimestre estivo 2020

(giugno-luglio-agosto) nelle sole Roma, Venezia, Firenze, Milano

e Napoli si registreranno circa 8,5 milioni di presenze in meno

rispetto allo stesso periodo del 2019.

“Il combinato disposto di assenza dei turisti e dello smart

working sta svuotando le città d’arte e letteralmente uccidendo

i centri storici, che stanno diventando zone rosse

dell’economia”, commenta il presidente di Assoturismo Vittorio

Messina. “È necessario un intervento di terapia intensiva, per

tamponare una crisi apparentemente infinita che sta gravemente

compromettendo non solo le imprese della ricettività e dei

servizi turistici, ma anche bar, ristoranti e negozi delle mete

culturali e dei centri storici, rimasti ormai senza fiato.

Imprese che devono essere sostenute più a lungo, con contributi

a fondo perduto, ammortizzatori sociali e credito di imposta per

gli affitti. Se non ci sbrighiamo corriamo il serio rischio di

perdere quanto di buono è stato fatto in questi ultimi anni sul

fronte dell’accoglienza turistica, con migliaia di attività che

non arriveranno a vedere l’autunno”. (ANSA).



