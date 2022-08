Atalanta attende Lookman per far partire Miranchuk

Condividi l'articolo

(ANSA) – BERGAMO, 02 AGO – Promesso al Torino, in prestito

con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro, Aleksey

Miranchuk è ancora a disposizione dell’Atalanta. Il

trasferimento si farà, ma solo all’arrivo di un sostituto, che

salvo sorprese dovrebbe essere Ademola Lookman del Lipsia (dove

è tornato da poco dopo la stagione in prestito al Leicester), in

arrivo a Bergamo a titolo definitivo per 15 milioni di euro.

Il club nerazzurro sta stringendo anche con l’Inter per

Andrea Pinamonti: l’intesa con l’attaccante reduce da una buona

stagione con l’Empoli c’è, la trattativa riguarda il prezzo, 16

milioni contro i 20 chiesti dall’Inter. In partenza Josip

Ilicic, che interessa al Bologna, anche se al momento non

esistono offerte concrete. (ANSA).



