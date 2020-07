Atalanta-Bologna:lite Mihajlovic-Gasperini’non rompere il..’

(ANSA) – ROMA, 21 LUG – Abbracci e sorrisi prima della

partita, poi un litigio dai toni durissimi nel finale di primo

tempo. Scintille tra Gian Piero Gasperini e Sinisa Mihajlovic

nel finale del primo tempo di Atalanta-Bologna, anticipo della

35 di Serie A, quando i microfoni hanno intercettato le urla del

tecnico del Bologna: “Che c… parli con loro. Parla per i tuoi

e non rompere il c…, parla per i tuoi e non rompere il c…

Vaff… vai, non rompere il c…”. Gasperini è poi stato

espulso. (ANSA).



